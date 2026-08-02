Szczątki drona spadły w Rumunii. Wzmożona aktywność myśliwców F-16 przy granicy

RMF24

Szczątki drona zestrzelonego przez siły ukraińskie spadły nieopodal wsi Periprava we wschodniej Rumunii. Jak przekazał resort obrony w Bukareszcie, w incydencie nie odntowano żadnych szkód. W niedzielę nad granicą dwukrotnie wykryto obiekty powietrzne, co doprowadziło do poderwania rumuńskich myśliwców F-16.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony w Bukareszcie wynika, że bezzałogowiec przebywał w rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez 20 minut, po czym wleciał nad terytorium Ukrainy, gdzie został zestrzelony. Jego fragmenty spadły na pole w pobliżu miejscowości Periprava. Resort nie podał oficjalnych danych dotyczących pochodzenia maszyny i zaznaczył, że upadek szczątków nie spowodował żadnych strat materialnych.

Sytuacja na granicy z Ukrainą była w niedzielę dynamiczna. Komunikaty ministerstwa opublikowane w serwisie X wskazują, że obiekty powietrzne w pobliżu granicy rzecznej wykrywano dwukrotnie – rano oraz po południu. Przy drugim zdarzeniu wojsko podjęło decyzję o natychmiastowym poderwaniu pary myśliwców F-16.

Niepokojący bilans incydentów

Niedzielny przypadek wpisuje się w serię podobnych zdarzeń przy rumuńskiej granicy. Pod koniec lipca tego roku rosyjskie drony atakujące cele w Ukrainie wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Rumunii, w wyniku czego rumuńska armia zestrzeliła trzy z nich. W reakcji na te wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Bukareszcie wezwało ambasadora Rosji, a także nakazało opuszczenie kraju jednemu z pracowników rosyjskiej placówki dyplomatycznej.

Jak wylicza strona rumuńska, od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, w Rumunii odnotowano łącznie 33 przypadki wtargnięcia rosyjskich dronów w jej przestrzeń powietrzną.