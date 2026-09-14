Syn prezydenta USA miał bawić się za rosyjskie pieniądze

Według ustaleń dziennikarzy Kriemliow, były członek gangu motocyklowego Nocne Wilki miał wydać setki tysięcy dolarów na wynajęcie wyspy oraz organizację pokazu fajerwerków. Jego współpracownicy mieli również pomagać w przygotowaniu trzydniowego wesela. Pieniądze miały pochodzić z konta w Dubaju powiązanego z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bokserskim (IBA), któremu Kriemliow przewodzi.
Trump Jr. nie zaprzecza. Na weselu pojawili się Rosjanie
IBA przez lata otrzymywała finansowanie od rosyjskiego Gazpromu. Organizacja została także wykluczona z organizacji turnieju bokserskiego podczas igrzysk olimpijskich m.in. z powodu zastrzeżeń dotyczących przejrzystości jej finansów.
Rzecznik Donalda Trumpa Jr. nie zaprzeczył, że Kriemliow finansował część uroczystości. Określił go jako „osobistego przyjaciela Dona”, którego ten miał poznać w środowisku myśliwych. Jednocześnie przedstawiciel Erica Trumpa powiedział, że nie zna Kriemliowa. Rzecznicy Trumpa jr. i Kriemliowa zaznaczyli, że nie łączą ich więzy biznesowe.
ProPublica podała również, że na weselu pojawiło się około 50 osób, w tym liczna grupa Rosjan. Ich obecność miała zaskoczyć część pozostałych gości. Wśród zaproszonych miał być m.in. Aleksandr Łagutin, związany wcześniej z rosyjskimi firmami z sektora zbrojeniowego i energetycznego.
Na uroczystości zabrakło prezydenta USA Donalda Trumpa. Swoją nieobecność tłumaczył m.in. trwającą wówczas wojną z Iranem.
Kontakty z rosyjskimi elitami budzą pytania
Kriemliow, urodzony jako Umar Lutfułojew, ma być blisko związany z Aleksiejem Rubieżnojem, wysokim rangą rosyjskim funkcjonariuszem odpowiedzialnym za ochronę prezydenta Rosji. Według rosyjskiego portalu Projekt Kriemliow ma kryminalną przeszłość, a dzięki swoim kontaktom z szefem ochroniarzy Putina miał przejąć kontrolę nad kilkoma firmami bukmacherskimi w Rosji.
Tuż przed weselem Trumpa Jr. Kriemliow miał również znaleźć się w rosyjskiej delegacji towarzyszącej Władimirowi Putinowi podczas jego wizyty w Chinach.
Informacje o finansowaniu wesela wzbudziły zaniepokojenie ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem narodowym. Były funkcjonariusz FBI Frank Montoya Jr., który piastował wysokie stanowiska w kontrwywiadzie, zwrócił uwagę, że przyjęcie tak dużej przysługi od rosyjskiego oligarchy może stworzyć sytuację, w której obdarowany czuje się zobowiązany wobec darczyńcy. Jego zdaniem jest to szczególnie problematyczne w przypadku syna urzędującego prezydenta USA.
Donald Trump Jr. nie pełni oficjalnej funkcji w administracji swojego ojca. Media przypisują mu jednak znaczący wpływ na prezydenta i udział w wyborze osób nominowanych na stanowiska w administracji. Jednocześnie Trump Jr. działa w rodzinnym biznesie, prowadzi działalność związaną z kryptowalutami oraz jest założycielem prywatnego klubu w Waszyngtonie, skupiającego przedstawicieli świata polityki i biznesu.
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