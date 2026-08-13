Sygnał z Izraela i wylot innym samolotem. Czy próbowano wpłynąć na Trumpa?

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CIA sceptycznie podeszła do izraelskich informacji o rzekomym irańskim planie zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa podczas jego pobytu w Turcji - podał „Washington Post”. Mimo zastrzeżeń analityków, Secret Service przeprowadziła tajną operację i wywiozła przywódcę z Ankary innym samolotem.

Izraelskie ostrzeżenie trafiło do CIA

Jak ustalił „Washington Post”, Izrael przekazał amerykańskim służbom ostrzeżenie dotyczące możliwego zagrożenia dla życia Donalda Trumpa ze strony Iranu. Obecni i byli urzędnicy USA, znający sprawę, powiedzieli dziennikowi, że Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) nie uznała tych danych za szczególnie przekonujące.

Jeden z rozmówców gazety określił przekazane informacje jako pochodzące od Izraela, a nie od Stanów Zjednoczonych, oraz ocenione jako materiał o niskiej wiarygodności.

Jak wcześniej informowały amerykańskie media, m.in. „Washington Post”, 8 lipca, po szczycie NATO w Ankarze, prezydent USA najpierw wszedł na pokład Air Force One, lecz następnie został potajemnie przewieziony pojazdem cateringowym do wojskowego Boeinga C-32A. Samolot z głową państwa i kilkorgiem najbliższych współpracowników poleciał do Wielkiej Brytanii, eskortowany przez myśliwce wielozadaniowe F-16.

Tajna operacja była związana nie tylko z ostrzeżeniem dotyczącym Iranu. Były też obawy o zabezpieczenia „nowego” Air Force One (Boeinga 747-8), przekazanego Stanom Zjednoczonym przez Katar.

Secret Service „zrobiła to, co musiała”

Biały Dom nie odpowiedział wprost na pytania „Washington Post” dotyczące informacji wywiadowczych. Anonimowy przedstawiciel administracji zaznaczył jednak, że Trump wielokrotnie był celem gróźb, również ze strony Iranu, a Secret Service „zrobiła to, co musiała”.

CIA odmówiła komentarza. Sam Trump oświadczył, że decyzję o zmianie samolotu podjęła Secret Service. Ja po prostu postępuję zgodnie z tym, co oni chcą zrobić, kieruję się zaleceniami Secret Service i wojska. (...) Robię to, co mi mówią - powiedział.

Pytania o motywy Izraela

Część amerykańskich urzędników miała podejrzewać, że izraelskie ostrzeżenie służyło nie tylko przekazaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu, lecz także oddziaływaniu na decyzje Trumpa i politykę USA na Bliskim Wschodzie.

Jeden z byłych urzędników, cytowany przez „Washington Post”, ocenił, że sprawa wpisuje się w szerszy wzorzec izraelskich raportów wywiadowczych, które miały w podobnym stopniu wpływać na decyzje amerykańskiego prezydenta, co dostarczać mu informacji.

Demokratyczny senator Chris Van Hollen zażądał wyjaśnień w sprawie wiarygodności i niezależnego potwierdzenia danych przekazanych przez Izrael. Nie mam wątpliwości, że Iran chciałby zobaczyć prezydenta zlikwidowanego, ale to wszystko wydaje się trochę fantastyczne - powiedział, cytowany przez amerykańską gazetę.