Sycylia: Etna znów daje o sobie znać. Problemy pasażerów, loty wstrzymane

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Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii wstrzymano do poniedziałku do godz. 22 przyloty i odloty na lotnisku w Katanii - poinformowała w nowym komunikacie dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Wcześniej, do godziny 16 zawieszone były tylko przyloty.

Jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Europy ponownie daje o sobie znać. Trwa intensywna emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, co doprowadziło do powstania imponującej chmury sięgającej aż 4 kilometrów wysokości.

Sytuacja jest monitorowana przez obserwatorium Instytutu Geofizyki i Wulkanologii.

W wydanym po południu komunikacie dyrekcja lotniska przekazała, że zamknięte zostały dwa obszary przestrzeni powietrznej i dlatego przyloty oraz odloty są zawieszone do 22.00. W komunikacie jest też apel do pasażerów, by przed udaniem się na lotnisko skontrolowali status swojego lotu w liniach lotniczych.

W sierpniu największy paraliż od 20 lat

W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.

„Dane potwierdzają wyjątkową skalę sytuacji kryzysowej, najpoważniejszej w ciągu ostatnich 20 lat pod względem wpływu na infrastrukturę lotniskową, ale również zdolność systemu do uruchomienia rozwiązań alternatywnych i obsłużenia, dzięki koordynacji między sycylijskimi lotniskami, znacznej części lotów, których dotyczyły zakłócenia”- informowała wówczas agencja Ansa.