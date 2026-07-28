Sybiha zatelefonował do Iranu, by załagodzić napięcia

RMF24

Ukraina chce uniknąć niepotrzebnej eskalacji w relacjach z Iranem – przekazał we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha po rozmowie z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Aragczim. W niedzielę Iran groził, że odpowie na atak ukraińskiego drona na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim.

Sybiha wskazał, iż zadzwonił do Aragcziego, by odbyć „szczerą rozmowę”.

„Powtórzyłem, że wszystkie działania Ukrainy są ukierunkowane wyłącznie na obronę naszego kraju przed rosyjską agresją i nigdy nie miały na celu atakowania statków cywilnych ani ludzi. Dotyczy to również oświadczeń Iranu o śmierci jego obywatela oraz uszkodzenia statku cywilnego w jednym z niedawnych incydentów” – podkreślił we wpisie w serwisie X.

Rozmowa odbyła się po tym, jak Iran oskarżył Ukrainę o przeprowadzenie ataku dronowego na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Według władz w Teheranie w wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba. Irański minister spraw zagranicznych zapowiedział wcześniej, że Iran nie pozostawi tego ataku bez odpowiedzi, zarzucając Ukrainie próbę rozszerzenia wojny.

Sybiha zapewnił, że Ukraina działa wyłącznie w celu przeciwdziałania rosyjskiej agresji i to ona jest pierwotną przyczyną wszystkich wynikających z niej incydentów. „To właśnie Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prowokacje i ofiary” – oświadczył.

Ukraiński minister zaapelował również do Iranu o powstrzymanie się od działań, które mogłyby doprowadzić do dalszego zaostrzenia sytuacji, oraz o zaprzestanie wspierania Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Podkreślił, że konflikt ten jest nielegalny i powinien się zakończyć, a zarówno Europa, jak i Bliski Wschód potrzebują bezpieczeństwa i stabilizacji.

Dyplomatyczne zwarcie Iranu i Ukrainy

W poniedziałek Sybiha stwierdził, że irańskie groźby wobec Ukrainy są nieuzasadnione, ponieważ Teheran wspiera Rosję militarnie, m.in. poprzez dostawy broni. Ocenił także, że Iran próbuje odwrócić uwagę od rosyjskich działań wymierzonych w cywilną żeglugę na Morzu Czarnym.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie siły zaatakowały cele na Morzu Kaspijskim, w tym jednostki związane z transportem irańskiego sprzętu wojskowego oraz okręt wojenny. Kijów uważa, że Iran od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku wspiera Moskwę.

Po ataku irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Ukrainy w Teheranie i określiło zdarzenie jako wrogi oraz przestępczy akt.

Agencja Reutera zauważyła, że stanowcza reakcja Iranu pojawiła się w czasie kolejnych oskarżeń Zełenskiego pod adresem Rosji. Ukraiński prezydent stwierdził, że Moskwa pomaga Iranowi w działaniach przeciwko amerykańskim celom wojskowym i krajom Zatoki Perskiej, m.in. przekazując informacje satelitarne wykorzystywane do analizy skutków irańskich ataków.