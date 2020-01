Kilkudziesięciu szefów państw i rządów bierze udział w V Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, organizowanego z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, przypadającej 27 stycznia. Na forum nie zjawił się prezydent Andrzej Duda, który chciał wystąpić w kontrze do prezydenta Rosji Władimira Putina.

11:05

Dziś rano swój przyjazd na forum odwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, tłumacząc, że oddaje swoje miejsce ocalonym z Holokaustu. Jak zauważa specjalny wysłannik RMF FM do Jerozolimy Paweł Balinowski, w Izraelu to bardzo kontrowersyjna kwestia. Media krytykowały organizatorów forum za to, że dla ocalonych z zagłady przeznaczyli zaledwie... 30 miejsc. Kilkaset miejsc przypadło natomiast gościom z zagranicy.

Podobny gest do Zełenskiego wykonało wcześniej kilku izraelskich polityków.

10:50

Dyrektor instytutu Yad Vashem Awner Szalew wyraził żal z powodu nieobecności Andrzeja Dudy.

Jest mi bardzo przykro, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie przyjeżdżać na V Światowe Forum Holokaustu - powiedział Szalew na konferencji prasowej. Dodał, że doszło do "niezrozumienia celów, które przyświecają temu wydarzeniu w Yad Vashem".

Wspólnie z obecnym na konferencji prasowej Mosze Kantorem, przewodniczącym Fundacji Światowe Forum Holokaustu, życzyli prezydentowi Dudzie powodzenia w organizacji w Polsce 27 stycznia obchodów wyzwolenia Auschwitz.

10:20

Minister spraw zagranicznych Izrael Israel Kac powitał prezydenta Rosji Władimira Putina na lotnisku w Tel Awiwie, opowiadając mu historię wyzwolenia swojej matki z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Z radością witam pana w Izraelu na wydarzeniu, które symbolizuje przede wszystkim szczególną relację między naszymi narodami. Pańska wizyta w Izraelu przyczyni się do zacieśnienia przyjaźni między Rosją a Izraelem i pogłębi nasze relacje - powiedział Kac cytowany przez portal "The Times of Israel".

Szef dyplomacji Izraela dodał również, że "dzięki Armii Czerwonej moja matka, która była w Auschwitz, przeżyła, wyemigrowała do Izraela i założyła rodzinę. Dziękuję".

10:00

Forum "Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem", organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, odbywa się pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina.

Organizatorom zależało, by podczas forum głos zabrali przywódcy reprezentujący zwycięskie kraje alianckie II wojny światowej oraz przywódca państwa-sprawcy. Wystąpią więc: prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence, prezydent Francji Emmanuel Macron i następca brytyjskiego tronu książę Karol oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Głos chciał zabrać także prezydent Polski Andrzej Duda - obawiano się bowiem, że Putin podczas swojego wystąpienia ponowi kłamliwe oskarżenia wobec Polski. Dudzie zależało, by skontrować prezydenta Rosji. Organizatorzy jednak nie przewidzieli takiej możliwości i szef polskiego państwa zdecydował, że nie pojedzie do Jerozolimy.

Polskę na spotkaniu reprezentuje ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski.