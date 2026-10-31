Świat reaguje na wydarzenia w Polsce. „Bezprecedensowe”, „szokujące”

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Wydarzenia związane z polskim Trybunałem Konstytucyjnym odbijają się głośnym echem na świecie. Ambasador USA w Polsce mówi o „bezprecedensowym wykorzystaniu przez rząd siły państwa”, brytyjscy politycy prawicowi nazywają sytuację „szokującym uderzeniem w demokrację”. Niemieckie media zwracają uwagę na eskalację trwającego od dawna sporu między obozem rządzącym i opozycją.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose odniósł się do sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w piątkowym wpisie na platformie X. Ocenił, że wydarzenia są „bardzo poważne”.

„Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej” – napisał ambasador USA.

Jego zdaniem zgromadzenie tysięcy osób przed Trybunałem sprawia, że sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta i niebezpieczna.

„Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani – zarówno przedstawiciele rządu, służby porządkowe, jak i demonstranci – wezmą głęboki oddech i nie podejmą żadnych działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację” – dodał.

Ambasador zaznaczył przy tym, że USA nie zamierzają oceniać ani ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Zapewnił jednak, że Stanom Zjednoczonym zależy na stabilności, bezpieczeństwie i demokratycznej przyszłości Polski.

„Siła Polski musi ostatecznie pochodzić z wewnątrz – od jej obywateli, instytucji i ich wspólnego zaangażowania na rzecz praworządności” – wskazał Rose.

Pilne spotkanie w Pałacu Prezydenckim po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent Karol Nawrocki niespodziewanie przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy w związku z napiętą sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Po wylądowaniu w stolicy, prezydent udał się do Pałacu Prezydenckiego na pilne spotkania z…

Liz Truss i Nigel Farage krytykują polski rząd

Była premier Wielkiej Brytanii Liz Truss oraz lider brytyjskiej partii Reform UK Nigel Farage skrytykowali w piątek działania polskiego rządu.

Liz Truss opublikowała wieczorem wpis na platformie X, w którym napisała o „szokującym uderzeniu na demokrację w Polsce”.

Była szefowa brytyjskiego rządu udostępniła przy tym wcześniejszy wpis polskiego premiera. Po godz. 14 czasu polskiego premier napisał: „Albo wyprowadzicie ich za rok z parlamentu, albo oni wyprowadzą nas z Unii Europejskiej”.

Do tego samego wpisu odniósł się Nigel Farage, lider Reform UK i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego eurosceptycyzmu.

„Sytuacja w Polsce jest bardzo poważna” – ocenił. Dodał, że chodzi o „aresztowania i najazd na sąd konstytucyjny”, które – jego zdaniem – mają służyć obronie „niedemokratycznej Unii Europejskiej”.

Nigel Farage przed objęciem przywództwa w Reform UK stał na czele Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) oraz Brexit Party.

Prezes PiS o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym: Musimy przegonić to zło z naszego kraju Jarosław Kaczyński podczas przemowy przed Trybunałem Konstytucyjnym odniósł się do piątkowych wydarzeń, podkreślając konieczność obrony polskiej wolności i interesów narodowych. Prezes PiS ostro skrytykował działania obecnej władzy oraz zapowiedział…

Niemieckie media o wydarzeniach wokół TK

Niemieckie media szeroko opisują piątkowe wydarzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

Tygodnik „Der Spiegel” pisze o „eskalacji trwającego od miesięcy sporu” wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Niemiecka redakcja zwraca uwagę na obecność policji przed budynkiem, przerwaną podróż zagraniczną prezydenta Karola Nawrockiego oraz rozbieżne komunikaty płynące z TK.

„W Warszawie zaostrza się walka o władzę nad Trybunałem Konstytucyjnym” – ocenia tygodnik.

„Der Spiegel” wskazuje, że źródłem obecnego napięcia jest konflikt polityczny dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Tygodnik przypomina, że PiS, rządzące w latach 2015–2023, obsadziło TK sędziami uznawanymi za bliskich temu środowisku.

Niemiecka redakcja odnotowuje również, że po zmianie władzy koalicja Donalda Tuska zapowiedziała przywracanie zasad praworządności. Cytuje przy tym wpis premiera: „Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma”.

Dziennik „Die Welt” zwraca uwagę, że przedstawiciele opozycji mówią o „puczu”. Gazeta odnotowała obecność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przed siedzibą TK oraz jego ostrzeżenie przed powstaniem „państwa policyjnego”.

Tabloid „Bild” zatytułował swoją korespondencję z Warszawy: „Tłum zamierza przeprowadzić szturm na najwyższy sąd w Polsce”.

Gazeta pisze o zgromadzeniu przed Trybunałem i o Bogdanie Święczkowskim, który – według opisu „Bilda” – nie został wpuszczony do budynku.