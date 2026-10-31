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Świat reaguje na wydarzenia w Polsce. „Bezprecedensowe”, „szokujące”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 października (00:07)

Wydarzenia związane z polskim Trybunałem Konstytucyjnym odbijają się głośnym echem na świecie. Ambasador USA w Polsce mówi o „bezprecedensowym wykorzystaniu przez rząd siły państwa”, brytyjscy politycy prawicowi nazywają sytuację „szokującym uderzeniem w demokrację”. Niemieckie media zwracają uwagę na eskalację trwającego od dawna sporu między obozem rządzącym i opozycją.

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Świat reaguje na wydarzenia w Polsce. „Bezprecedensowe”, „szokujące”
Policja przed TK (fot. Marcin Obara) /PAP
  • Ambasador USA w Polsce Tom Rose określił sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego jako „bezprecedensową konfrontację” i zaapelował o powstrzymanie się od działań mogących eskalować przemoc, podkreślając jednocześnie, że USA nie będą ingerować w wewnętrzne sprawy Polski.
  • Brytyjscy politycy prawicowi, w tym była premier Liz Truss i lider Reform UK Nigel Farage, skrytykowali polski rząd za działania wobec Trybunału, nazywając je „szokującym uderzeniem w demokrację”.
  • Niemieckie media, takie jak „Der Spiegel”, „Die Welt” i „Bild”, szeroko relacjonują eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, zwracając uwagę na obecność policji, polityczne napięcia oraz wypowiedzi liderów PiS i opozycji, opisując sytuację jako zaostrzenie walki o władzę i zagrożenie dla praworządności w Polsce.
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Ambasador USA w Polsce Tom Rose odniósł się do sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w piątkowym wpisie na platformie X. Ocenił, że wydarzenia są „bardzo poważne”.

„Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej” – napisał ambasador USA.

Jego zdaniem zgromadzenie tysięcy osób przed Trybunałem sprawia, że sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta i niebezpieczna.

Zobacz wpis na X

„Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani – zarówno przedstawiciele rządu, służby porządkowe, jak i demonstranci – wezmą głęboki oddech i nie podejmą żadnych działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację” – dodał.

Ambasador zaznaczył przy tym, że USA nie zamierzają oceniać ani ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Zapewnił jednak, że Stanom Zjednoczonym zależy na stabilności, bezpieczeństwie i demokratycznej przyszłości Polski.

„Siła Polski musi ostatecznie pochodzić z wewnątrz – od jej obywateli, instytucji i ich wspólnego zaangażowania na rzecz praworządności” – wskazał Rose.

Liz Truss i Nigel Farage krytykują polski rząd

Była premier Wielkiej Brytanii Liz Truss oraz lider brytyjskiej partii Reform UK Nigel Farage skrytykowali w piątek działania polskiego rządu.

Liz Truss opublikowała wieczorem wpis na platformie X, w którym napisała o „szokującym uderzeniu na demokrację w Polsce”.

Była szefowa brytyjskiego rządu udostępniła przy tym wcześniejszy wpis polskiego premiera. Po godz. 14 czasu polskiego premier napisał: „Albo wyprowadzicie ich za rok z parlamentu, albo oni wyprowadzą nas z Unii Europejskiej”.

Do tego samego wpisu odniósł się Nigel Farage, lider Reform UK i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego eurosceptycyzmu.

„Sytuacja w Polsce jest bardzo poważna” – ocenił. Dodał, że chodzi o „aresztowania i najazd na sąd konstytucyjny”, które – jego zdaniem – mają służyć obronie „niedemokratycznej Unii Europejskiej”.

Nigel Farage przed objęciem przywództwa w Reform UK stał na czele Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) oraz Brexit Party.

Niemieckie media o wydarzeniach wokół TK

Niemieckie media szeroko opisują piątkowe wydarzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. 

Tygodnik „Der Spiegel” pisze o „eskalacji trwającego od miesięcy sporu” wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Niemiecka redakcja zwraca uwagę na obecność policji przed budynkiem, przerwaną podróż zagraniczną prezydenta Karola Nawrockiego oraz rozbieżne komunikaty płynące z TK.

„W Warszawie zaostrza się walka o władzę nad Trybunałem Konstytucyjnym” – ocenia tygodnik.

„Der Spiegel” wskazuje, że źródłem obecnego napięcia jest konflikt polityczny dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Tygodnik przypomina, że PiS, rządzące w latach 2015–2023, obsadziło TK sędziami uznawanymi za bliskich temu środowisku.

Niemiecka redakcja odnotowuje również, że po zmianie władzy koalicja Donalda Tuska zapowiedziała przywracanie zasad praworządności. Cytuje przy tym wpis premiera: „Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma”.

Dziennik „Die Welt” zwraca uwagę, że przedstawiciele opozycji mówią o „puczu”. Gazeta odnotowała obecność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przed siedzibą TK oraz jego ostrzeżenie przed powstaniem „państwa policyjnego”.

Tabloid „Bild” zatytułował swoją korespondencję z Warszawy: „Tłum zamierza przeprowadzić szturm na najwyższy sąd w Polsce”.

Gazeta pisze o zgromadzeniu przed Trybunałem i o Bogdanie Święczkowskim, który – według opisu „Bilda” – nie został wpuszczony do budynku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

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