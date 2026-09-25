Susan Sarandon i Hannah Einbinder aresztowane w Nowym Jorku. Protestowały przeciwko Netanjahu

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Aktorki Susan Sarandon i Hannah Einbinder znalazły się wśród zatrzymanych przez nowojorską policję podczas protestu przeciwko izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanjahu. Demonstracja odbywała się w czwartek przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie Netanjahu wygłaszał przemówienie podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według organizatorów zatrzymano łącznie 106 osób.

Protest przeciwko Netanjahu. Susan Sarandon i Hannah Einbinder wśród zatrzymanych

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przemawiał w czwartek do światowych liderów podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tuż przed jego wystąpieniem doszło do demonstracji, podczas której protestujący blokowali skrzyżowanie, niosąc transparenty z hasłami „Przestańcie uzbrajać Izrael” i „Zakończmy ludobójstwo”.

Według organizacji Jewish Voice for Peace, na którą powołuje się WJW – stacja partnerska Fox – wśród osób aresztowanych znalazły się laureatka Oscara Susan Sarandon oraz Hannah Einbinder, gwiazda serialu „Hacks”. Na nagraniu Agence France-Presse widać funkcjonariuszy zakładających kajdanki Susan Sarandon.

Wśród zatrzymanych znaleźli się także kandydaci Demokratów do Kongresu, w tym Darializa Avila Chevalier, a także nowojorski radny Chi Osse. Organizacja podała, że w proteście uczestniczyło około 400 osób, w tym Żydzi, Palestyńczycy, Irańczycy i Libańczycy mieszkający w Nowym Jorku.

Sarandon: Tracę pracę z powodu moich poglądów

Susan Sarandon od dawna otwarcie krytykuje działania Izraela w Strefie Gazy. W tym miesiącu, podczas festiwalu filmowego w Wenecji, mówiła, że jej publiczne stanowisko ma wpływ na jej karierę.

Niedawno straciłam role w filmach, ponieważ istnieją agencje, które wciąż odradzają ludziom zatrudnianie mnie - wyjaśniła.

Przekonywała jednocześnie, że w amerykańskim społeczeństwie zmienia się sposób postrzegania konfliktu, choć - jak zaznaczała - w jej branży nadal istnieją silne podziały dotyczące stanowiska wobec Izraela.

Einbinder nawiązywała z kolei do Palestyny podczas festiwalu filmowego w Cannes.

Milczenie niesie ze sobą wyższe koszty; trzeba po prostu właściwie ustalić priorytety. Nie sądzę, że moja skromna kariera mogłaby się równać z choćby jednym ludzkim życiem. To kwestia obowiązku i zawsze będę to robić - zapowiedziała.

Jak podkreślała wówczas, decyzja o publicznym zabieraniu głosu w tej sprawie wynika dla niej z przekonań i poczucia obowiązku.

Hannah Einbinder, fot. Chelsea Lauren/Shutterstock / East News

Netanjahu atakował burmistrza Nowego Jorku

„New York Times” zwrócił uwagę, że podczas czwartkowego przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ premier Netanjahu ponownie zaatakował burmistrza Zohrana Mamdaniego, oskarżając go o antysemityzm. Oświadczył, że jego krytyka Izraela naraża na niebezpieczeństwo nowojorską społeczność żydowską.

W odpowiedzi Mamdani zarzucił premierowi wykorzystanie wystąpienia w ONZ do „powtarzania bezpodstawnych kłamstw, mających na celu wybielenie ludobójstwa dokonywanego na Palestyńczykach”.

Żadne kłamstwo nie zmieni jednak faktu, że ciąży na nim nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości – oznajmił burmistrz.

Mamdani, pierwszy muzułmański burmistrz Nowego Jorku, od dawna otwarcie krytykuje sposób traktowania Palestyńczyków przez Izrael. Nazywa Netanjahu zbrodniarzem wojennym.

Czwartkowa demonstracja była jedną z kilku manifestacji odbywających się w Nowym Jorku w związku z przyjazdem izraelskiego premiera na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Protestujący blokowali ulice w pobliżu siedziby organizacji. Część uczestników usiadła na jezdni. Premier Izraela bronił działań swojego kraju i odrzucał oskarżenia dotyczące prowadzenia ludobójstwa w Strefie Gazy. Krytykował także państwa, które w ostatnich miesiącach zdecydowały się uznać państwo palestyńskie, w tym Wielką Brytanię i Francję.