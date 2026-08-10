Superjacht Zuckerberga był wzywany na pomoc łódce. Dlaczego nie pomógł?

RMF24

Burza po informacjach o zachowaniu załogi superjachtu Marka Zuckerberga wartego 300 milionów dolarów (1,1 mld zł). Według medialnych doniesień jednostka odmówiła pomocy małej łodzi na wodach Alaski. Ostatecznie akcję ratunkową przeprowadził znacznie mniejszy statek wycieczkowy, mimo że jacht miliardera znajdował się bliżej potrzebujących pomocy.

Małej łodzi motorowej zabrakło paliwa. Z tego powodu utknęła na wodach między Petersburgiem a Juneau w południowo-wschodniej części Alaski. W pobliżu znajdował się wart 300 milionów dolarów superjacht Launchpad, należący do Marka Zuckerberga, jednak – jak twierdzą pasażerowie innych jednostek – załoga jachtu miała „wielokrotnie odmówić udzielenia pomocy”.

Ostatecznie to załoga statku wycieczkowego Wilderness Legacy, należącego do firmy UnCruise Adventures, podjęła się akcji ratunkowej. Jeden z pasażerów relacjonował w mediach społecznościowych, że kapitan ogłosił, że to właśnie ich statek udzielił pomocy po tym, jak Straż Przybrzeżna „skontaktowała się przez radio z jachtem Marka Zuckerberga – który znajdował się bliżej – a jego załoga wielokrotnie odmawiała udzielenia pomocy”. Wywołało to oburzenie wśród pasażerów, którzy nie kryli swojego rozczarowania postawą załogi luksusowej jednostki.

Wyjaśnienia rzecznika Zuckerberga

Rzecznik Marka Zuckerberga i jego żony Priscilli Chan przekazał redakcji „Forbesa”, że para nie przebywała na pokładzie w czasie incydentu. Według jego słów, załoga jachtu korzystała z innego kanału radiowego i nie odebrała początkowych wezwań. Gdy zorientowali się w sytuacji, pomoc była już w drodze.

Mimo wyjaśnień doniesienia nie poprawią wizerunku szefa Mety i twórcy Facebooka. Miliarder jest krytykowany za wpływ jego platform społecznościowych na społeczeństwo, nową, bliską relację z Donaldem Trumpem i wystawny styl życia.