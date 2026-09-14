„Sułtan cekinów” nie żyje. Projektant mody Bob Mackie miał 87 lat

RMF24

Zmarł legendarny projektant mody i kostiumów Bob Mackie, znany jako „sułtan cekinów”. Miał 87 lat. Przez ponad pół wieku tworzył charakterystyczne, bogato zdobione kreacje dla największych gwiazd światowej rozrywki. W jego strojach prezentowały się m.in. Cher, Diana Ross, Tina Turner, Carol Burnett, Liza Minnelli, Barbra Streisand i inne celebrytki.

O śmierci legendarnego projektanta poinformowała telewizja NBC News.

Bob Mackie urodził się w Monterey Park na przedmieściach Los Angeles. Karierę rozpoczął w 1961 roku jako rysownik szkiców kostiumów, a pięć lat później powierzono mu stworzenie nowego wizerunku aktorki i tancerki Mitzi Gaynor. Jego projekty szybko zwróciły uwagę Carol Burnett, której producent zatrudnił go do stworzenia pełnej garderoby dla programu „The Carol Burnett Show”. Mackie pracował przy nim przez 11 sezonów.

Projektant zdobył dziewięć nagród Emmy i łącznie 30 nominacji do tej statuetki. W 1999 roku otrzymał Emmy za „Cher: Live in Concert from Las Vegas”, a w 2003 roku - za „Cher: The Farewell Tour”.

Trzykrotnie był nominowany do Oscara. W 1982 roku wprowadził na rynek kolekcję pret-a-porter oraz linię kolekcjonerskich lalek Barbie w kreacjach inspirowanych jego najbardziej rozpoznawalnym stylem – bogatymi nakryciami głowy, długimi trenami i cekinowym blaskiem.

Według biografii Mackiego, jego projekty wyróżniały się żywymi barwami, luksusowymi tkaninami i misternymi detalami, a kobiety noszące jego stroje „miały odwagę wyróżniać się z tłumu”.

NBC News oceniła, że twórczość Mackiego „wciąż emanuje ponadczasowym blaskiem i elegancją”.