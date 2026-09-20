Sukces nowej broni SBU. Rosyjski Geran-5 zestrzelony

RMF24

Nowa technologia w rękach ukraińskich służb. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy skutecznie użyła własnych dronów przechwytujących do zestrzelenia rosyjskiego drona z napędem odrzutowym.

Przełom w ukraińskiej obronie powietrznej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę o sukcesie wojskowego kontrwywiadu SBU. Ukraińska służba opracowała nowy dron przechwytujący, który został zaprojektowany specjalnie do zwalczania nowoczesnych rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym. Jak podkreślił prezydent, urządzenie już dwukrotnie zostało użyte z powodzeniem.

„Mamy już drugie udane zastosowanie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego. Żołnierze kontrwywiadu wojskowego SBU trafili w rosyjski odrzutowy dron Geran-5” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Rosyjskie ataki nie ustają

Mimo sukcesów technologicznych sytuacja na froncie pozostaje dramatyczna. Rosyjskie wojska kontynuują intensywne ostrzały przygranicznych i przyfrontowych obwodów Ukrainy. Do najtragiczniejszego w skutkach ataku doszło w sobotę w obwodzie sumskim na północy kraju. „W rejonie szostkińskim rosyjski dron FPV uderzył w samochód cywilny, zabijając cztery osoby, w tym małżeństwo” – poinformował szef władz obwodu Oleh Hryhorow.

Ofiary śmiertelne były również w obwodzie chersońskim. Według szefa lokalnych władz Ołeksandra Prokudina, w wyniku rosyjskich ataków zginęły dwie kobiety. W miejscowości Lwowskie Otruby 62-letnia mieszkanka zginęła na miejscu po uderzeniu rosyjskiego drona typu Mołnia.

Brytyjskie obiekty wojskowe na celowniku dronów. „Rekordowa liczba incydentów” W ciągu ostatnich 12 miesięcy – do końca sierpnia – w Wielkiej Brytanii odnotowano aż 340 przypadków pojawienia się dronów nad obiektami wojskowymi lub w ich bezpośredniej okolicy. To rekordowa liczba, która budzi poważny niepokój wśród brytyjskich…

Ataki na infrastrukturę i ludność cywilną

Rosyjskie siły nie ograniczają się do ataków na cele wojskowe. W Dnieprze w obwodzie dniepropietrowskim uderzyły w centrum handlowe, wywołując pożar. Według lokalnych władz ranne zostały dwie osoby. Rosja działa według swojej stałej taktyki – uderza w biznes i przedsiębiorstwa – skomentował przewodniczący rady obwodowej miasta Mykoła Łukaszuk.

Tylko w ciągu jednego dnia obwód dniepropietrowski został zaatakowany prawie 40 razy, a uderzenia odnotowano w pięciu rejonach regionu. Liczba poszkodowanych wzrosła do czterech osób.

W obwodzie charkowskim rosyjski dron FPV uderzył w ulicę w miejscowości Dergacze, raniąc kobietę – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Z kolei w obwodzie mikołajowskim dron zaatakował cywilny samochód osobowy, raniąc 65-letniego mężczyznę – przekazał p.o. szefa obwodowej administracji Heorhij Reszetiłow.

Dron przy niemieckiej bazie. Trop prowadzi do próby zamachu z Lipska Części drona odnalezione niedaleko bazy lotniczej Bundeswehry w Wunstorf w Dolnej Saksonii są podobne do urządzenia wykrytego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Taką informację podał w piątek północnoniemiecki nadawca publiczny NDR. Służby…

Wyścig technologiczny trwa

Rosyjskie siły codziennie ostrzeliwują przygraniczne i przyfrontowe obwody Ukrainy, wykorzystując artylerię, kierowane bomby lotnicze oraz liczne drony bojowe. W odpowiedzi ukraiński sektor obronny intensywnie rozwija własne technologie bezzałogowe, w tym wyspecjalizowane drony przechwytujące. Mają one stanowić tanią i skuteczną alternatywę dla kosztownych rakiet obrony powietrznej.