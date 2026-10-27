Sudan: Masakra na targowisku w Darfurze

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Co najmniej 102 osoby zginęły w ataku drona sudańskich sił rządowych na targowisko w Darfurze (zachodnim regionie Sudanu) — poinformowała we wtorek organizacja obrońców praw człowieka, cytowana przez agencję AP. Teren, na którym doszło do uderzenia, jest głównym bastionem rebeliantów z Sił Szybkiego Wsparcia (RSF).

Wcześniejsze dane przekazywane przez służby medyczne mówiły o 21 zabitych i ponad 40 rannych. Pracownik miejscowego szpitala powiedział agencji AFP, że wśród ofiar mogli być członkowie RSF, którzy często przebywali na zaatakowanym targowisku.

Atak na infrastrukturę energetyczną w Chartumie

We wtorek znaczna część Chartumu, stolicy Sudanu, przez około 12 godzin pozostawała bez prądu. Powodem był atak na dużą podstację energetyczną na przedmieściach miasta.

Szpitale i piekarnie musiały korzystać z własnych generatorów. W wielu częściach Chartumu ograniczono również dostawy wody.

Państwowy koncern elektroenergetyczny poinformował o „poważnych uszkodzeniach i awariach technicznych” sieci przesyłowej oraz kilku kluczowych stacji i linii wysokiego napięcia. Oficjalnie nie wskazano przyczyny, jednak przedstawiciel firmy przekazał AP, że podstacja transformatorowa Al-Markhijat została zaatakowana z użyciem drona.

Do wydarzeń doszło dzień po skoordynowanym ataku RSF na sześć obiektów infrastruktury energetycznej. Atak ten spowodował rozległe przerwy w dostawach energii w czterech stanach wschodniego Sudanu.

Wojna trwa od 2023 roku

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Konflikt wybuchł w wyniku walki o władzę między armią wierną rządowi a rebeliantami z RSF.

Według danych ONZ działania zbrojne zmusiły około 14 mln osób do opuszczenia domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych określa sytuację w Sudanie jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie.

Jak podkreśla AFP, konflikt w coraz większym stopniu prowadzony jest z wykorzystaniem bezzałogowców. Drony pozwalają obu stronom przeprowadzać ataki daleko od linii frontu. ONZ podała, że w pierwszych trzech tygodniach października ataki dronów zabiły ponad 300 osób, a setki kolejnych zostały ranne.