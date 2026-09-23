Stygmaty, śledztwa i cuda. Kim naprawdę był Ojciec Pio?

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Stygmatyk, który fascynował tłumy i budził niepokój Watykanu. 58 lat temu zmarł Francesco Forgione, znany jako Ojciec Pio. Był jedną z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych postaci Kościoła katolickiego XX wieku. Dziś do jego grobu w San Giovanni Rotondo pielgrzymują miliony wiernych z całego świata.

Skromny chłopak z południa Włoch

Ojciec Pio urodził się jako Francesco Forgione 25 maja 1887 roku w niewielkiej wiosce Pietrelcina na południu Włoch. Od najmłodszych lat wykazywał się głęboką religijnością. W wieku zaledwie 15 lat rozpoczął nowicjat w zakonie kapucynów, który jest uznawany za jedną z najsurowszych gałęzi franciszkanów. Wyrzeczenie się dóbr materialnych, śluby czystości oraz posłuszeństwo stały się fundamentem jego duchowej drogi.

Krwawiące rany i miliony pielgrzymów

Najbardziej przełomowym momentem w życiu Ojca Pio było otrzymanie stygmatów – ran odpowiadających tym, które miał Jezus Chrystus podczas ukrzyżowania. Stało się to 20 września 1918 roku, gdy miał 31 lat. Stygmaty pozostały na jego ciele przez pół wieku – w tym czasie tłumy wiernych pielgrzymowały do niego do klasztoru San Giovanni Rotondo, by zobaczyć je na własne oczy.

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Pod lupą Watykanu: Oskarżenia o oszustwo

To właśnie z powodu stygmatów Ojciec Pio był wielokrotnie poddawany śledztwom przez Święte Oficjum, przesłuchiwany, a nawet objęty zakazem publicznego odprawiania mszy świętej. Papieże Pius XI i Jan XXIII z rezerwą patrzyli na jego nadzwyczajne charyzmaty, a niektórzy duchowni otwarcie oskarżali go o fałszerstwo.

Ojciec Pio na zdjęciu archiwalnym (foto: IPA) / PAP/EPA

Spotkanie z młodym Wojtyłą i trudna prawda o przepowiedni

Mimo to Ojciec Pio zyskał ogromne uznanie nie tylko wśród wiernych, ale także przyszłych papieży. Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, odwiedził go w 1947 roku jako młody ksiądz i wyspowiadał się u niego. Chociaż krążyły legendy, jakoby Ojciec Pio przepowiedział Wojtyle wybór na papieża oraz zamach na jego życie, Jan Paweł II wielokrotnie zaprzeczał tym pogłoskom. Niemniej jednak to właśnie on ogłosił Ojca Pio błogosławionym w 1999 roku, a następnie kanonizował go 16 czerwca 2002 roku.

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Niewytłumaczalne uzdrowienie dziewięciolatka

Proces kanonizacyjny Ojca Pio był związany z uznaniem cudownego uzdrowienia 9-letniego Matteo, który w stanie krytycznym trafił do szpitala założonego przez zakonnika – Casa Sollievo della Sofferenza. Lekarze nie dawali chłopcu szans na przeżycie, jednak po kilku dniach nastąpiła nagła poprawa, którą Kościół uznał za cud za wstawiennictwem Ojca Pio. To wydarzenie stało się jednym z kluczowych argumentów przemawiających za jego świętością.

Ostatnia droga i niegasnący fenomen San Giovanni Rotondo

Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku w swojej celi w klasztorze kapucynów. Jego pogrzeb zgromadził około 100 tysięcy wiernych. Dziś miejsce jego spoczynku w San Giovanni Rotondo jest jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na świecie. W 2009 roku miejsce to odwiedził papież Benedykt XVI, który w cichej modlitwie oddał hołd zmarłemu zakonnikowi.