Strzelanina w Waszyngtonie. Są ranni, sprawca na wolności

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W Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Co najmniej cztery osoby zostały ranne - informują amerykańskie media. Sprawca nie został jeszcze zatrzymany.

Informacji w sprawie strzelaniny w Waszyngtonie, stolicy USA, na razie jest niewiele. Wiadomo, że doszło do niej w okolicy Dupont Circle.

Trwa akcja służb, na miejscu są duże siły policyjne i funkcjonariusze federalnej służby ATF, m.in. badającej przestępstwa z użyciem broni.

Mieszkańcom zalecono trzymać się z dala od miejsca zdarzenia. Świadkowie mówili o głośnych hukach przypominających wybuchy.

Amerykańskie media informują o co najmniej czterech rannych osobach.

Napastnik nie został jeszcze zatrzymany.