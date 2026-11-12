Strzelanina w Waszyngtonie. Są ranni, sprawca na wolności

Informacji w sprawie strzelaniny w Waszyngtonie, stolicy USA, na razie jest niewiele. Wiadomo, że doszło do niej w okolicy Dupont Circle.
Trwa akcja służb, na miejscu są duże siły policyjne i funkcjonariusze federalnej służby ATF, m.in. badającej przestępstwa z użyciem broni.
Mieszkańcom zalecono trzymać się z dala od miejsca zdarzenia. Świadkowie mówili o głośnych hukach przypominających wybuchy.
Amerykańskie media informują o co najmniej czterech rannych osobach.
Napastnik nie został jeszcze zatrzymany.