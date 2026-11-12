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Strzelanina w Waszyngtonie. Są ranni, sprawca na wolności

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (14:57)

W Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Co najmniej cztery osoby zostały ranne - informują amerykańskie media. Sprawca nie został jeszcze zatrzymany.

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Strzelanina w Waszyngtonie. Są ranni, sprawca na wolności
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Informacji w sprawie strzelaniny w Waszyngtonie, stolicy USA, na razie jest niewiele. Wiadomo, że doszło do niej w okolicy Dupont Circle.

Trwa akcja służb, na miejscu są duże siły policyjne i funkcjonariusze federalnej służby ATF, m.in. badającej przestępstwa z użyciem broni.

Mieszkańcom zalecono trzymać się z dala od miejsca zdarzenia. Świadkowie mówili o głośnych hukach przypominających wybuchy.

Amerykańskie media informują o co najmniej czterech rannych osobach.

Napastnik nie został jeszcze zatrzymany.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA strzelanina

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