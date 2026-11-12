Strzelanina w Waszyngtonie. Nie żyje jedna osoba, są ranni

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W Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne - informują amerykańskie media. Sprawca zabarykadował się w pobliskim budynku.

Do strzelaniny doszło w czwartek rano czasu lokalnego w Dupont Circle, jednej z najbardziej znanych dzielnic Waszyngtonu, znajdującej się nieco ponad kilometr od Białego Domu.

CNN informuje, że sprawca - „biały, dobrze zbudowany mężczyzna” - postrzelił jedną osobę w centrum fitness Vida, a następnie wyszedł przed budynek, gdzie oddał kolejne strzały.

Zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne. Stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny, pozostali nie są w stanie zagrożenia życia.

Sprawca nie został jeszcze zatrzymany. Zabarykadował się w pobliskim budynku.

Trwa akcja służb, na miejscu są duże siły policyjne i funkcjonariusze federalnej agencji ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), zajmującej się m.in. badaniem przestępstw z użyciem broni palnej.

Służby ustanowiły kordon bezpieczeństwa na dużym obszarze wokół siłowni. Mieszkańcom zalecono trzymać się z dala od miejsca zdarzenia.