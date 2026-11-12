Strzelanina w Waszyngtonie. Nie żyją dwie osoby, w tym sprawca

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne - informują amerykańskie media. Nie żyje również sprawca, który po oddaniu strzałów zabarykadował się w pobliskim budynku.

W Waszyngtonie doszło do strzelaniny; zdjęcie z miejsca zdarzenia (fot. EMILY CURIEL)

W Waszyngtonie doszło do strzelaniny; zdjęcie z miejsca zdarzenia (fot. EMILY CURIEL) / PAP/EPA

Do strzelaniny doszło w czwartek rano czasu lokalnego w Logan Circle, mieszkalnej i zwykle spokojnej części północno-zachodniego Waszyngtonu, znajdującej się nieco ponad kilometr od Białego Domu.

CNN informuje, że sprawca - „biały, dobrze zbudowany mężczyzna” - postrzelił jedną osobę w centrum fitness VIDA, a następnie wyszedł przed budynek, gdzie oddał kolejne strzały.

Zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne. Stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny, natomiast nie ma zagrożenia życia u pozostałych trzech rannych.

W akcję zaangażowano liczne siły policyjne (fot. EMILY CURIEL) / PAP/EPA

Sprawca nie żyje

Po oddaniu strzałów sprawca zabarykadował się w pobliskim budynku. Policyjni negocjatorzy przez godzinę próbowali nakłonić go do poddania się, jednak mężczyzna dwukrotnie strzelił przez drzwi w kierunku funkcjonariuszy. Na szczęście nikt z nich nie został ranny.

Ostatecznie napastnik odebrał sobie życie.

W wyniku strzelaniny nie żyje jedna osoba, a cztery zostały ranne; nie żyje też sprawca, który odebrał sobie życie (fot. EMILY CURIEL) / PAP/EPA

W akcję zaangażowano liczne służby, m.in. policję i funkcjonariuszy federalnej agencji ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), zajmującej się m.in. badaniem przestępstw z użyciem broni palnej.

Na dużym obszarze wokół siłowni ustanowiono kordon bezpieczeństwa. Mieszkańcom zalecono trzymać się z dala od miejsca zdarzenia.