Strzelanina w Waszyngtonie. Nie żyją dwie osoby, w tym sprawca

Do strzelaniny doszło w czwartek rano czasu lokalnego w Logan Circle, mieszkalnej i zwykle spokojnej części północno-zachodniego Waszyngtonu, znajdującej się nieco ponad kilometr od Białego Domu.
CNN informuje, że sprawca - „biały, dobrze zbudowany mężczyzna” - postrzelił jedną osobę w centrum fitness VIDA, a następnie wyszedł przed budynek, gdzie oddał kolejne strzały.
Zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne. Stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny, natomiast nie ma zagrożenia życia u pozostałych trzech rannych.
Sprawca nie żyje
Po oddaniu strzałów sprawca zabarykadował się w pobliskim budynku. Policyjni negocjatorzy przez godzinę próbowali nakłonić go do poddania się, jednak mężczyzna dwukrotnie strzelił przez drzwi w kierunku funkcjonariuszy. Na szczęście nikt z nich nie został ranny.
Ostatecznie napastnik odebrał sobie życie.
W akcję zaangażowano liczne służby, m.in. policję i funkcjonariuszy federalnej agencji ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), zajmującej się m.in. badaniem przestępstw z użyciem broni palnej.
Na dużym obszarze wokół siłowni ustanowiono kordon bezpieczeństwa. Mieszkańcom zalecono trzymać się z dala od miejsca zdarzenia.