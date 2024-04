Niepokojące informacje dochodzą z Finlandii. Jak poinformowała fińska policja, we wtorek rano w szkole podstawowej w Vantaa doszło do strzelaniny. Są osoby ranne. Podejrzany został zatrzymany.

Informacje na ten temat podaje agencja Reutera. Na razie wiadomo niewiele.

Do zdarzenia doszło wcześnie rano w podstawowej szkole w Vantaa na przedmieściach stolicy kraju - Helsinek. Do placówki chodzi ok. 800 uczniów.

Na miejscu jest policja, która prowadzi dochodzenie.

Poinformowano, że rannych jest kilka osób.

Zatrzymana została także osoba podejrzana o oddanie strzałów.

Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

