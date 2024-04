Troje dzieci zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w szkole podstawowej w Finlandii. Podejrzany – również nieletni – został zatrzymany – podała fińska policja.

Do zdarzenia doszło wcześnie rano w szkole podstawowej w Vantaa na przedmieściach stolicy kraju, Helsinek. Do placówki chodzi ok. 800 uczniów. W szkole zatrudnionych jest ok. 90 pracowników.

Wstępne informacje mówią o trzech osobach rannych. Wszyscy to uczniowie.

Zostali zabrani do szpitala - podaje Reuters.

Podejrzany o oddanie strzałów został zatrzymany. To również osoba nieletnia.

Bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło - powiedziała agencji Reuters dyrektor szkoły, Sari Laasila, odmawiając dalszego komentarza na temat incydentu.

Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem sprawcy.

Dziś - po długim weekendzie świątecznym - uczniowie w Finlandii wrócili do szkół.