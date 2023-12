Policja zamknęła okolice Placu Jana Palacha w Pradze. To tam doszło do strzelaniny na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Zabitych zostało co najmniej 14 osób, a 25 zostało rannych. Stan 8 osób poszkodowanych jest bardzo ciężki.

Część poszkodowanych ma rany postrzałowe, a część ucierpiała w wyniku upadku z dużej wysokości, kiedy próbowali ratować się, skacząc z okien budynku.

Tuż przed godz. 16 czeska policja poinformowała na portalu X (dawniej Twitter), że strzelec został "wyeliminowany".

Na miejsce strzelaniny poleciał po rannych śmigłowiec. Obecni na miejscu dziennikarze relacjonowali, że trwała dramatyczna akcja ratunkowa. Cały czas dojeżdżały kolejne karetki.