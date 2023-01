Napastnik, który zastrzelił w sobotę 10 osób i dalszych 10 ranił w sali tanecznej w Monterey Park, w Kalifornii, został znaleziony martwy w samochodzie dostawczym, którym uciekł z miejsca zdarzenia. Jak poinformowała policja, popełnił on samobójstwo widząc zbliżających się funkcjonariuszy.

W strzelaninie zginęło 9 osób / CAROLINE BREHMAN / PAP

Szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna poinformował na konferencji prasowej, że napastnikiem był 72-letni Huu Can Tran, który uzbrojony był w półautomatyczny pistolet z powiększonym magazynkiem.

Popełnił on samobójstwo w miejscowości Torrance, odległej od miejsca ataku o ok.34 km, kiedy zauważył zbliżających się do jego samochodu policjantów.

Luna dodał, że motyw ataku, którego mężczyzna dokonał podczas obchodów Nowego Roku Księżycowego, pozostaje nieznany. Oświadczył, że policja nie poszukuje już innych sprawców. 7 rannych w ataku pozostaje w szpitalach.

Do strzelaniny doszło ok. 22 czasu miejscowego (godzina 7 rano w Polsce) w pobliżu miejsca, gdzie odbywały się obchody Chińskiego Nowego Roku. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać ranne osoby, które na noszach są zabierane do karetek. Widać też, że odgrodzony przez policję został klub taneczny.

Mężczyzna z karabinem maszynowym miał otworzyć ogień w klubie tanecznym / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Policja na miejscu strzelaniny / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

"Los Angeles Times" cytuje właściciela pobliskiej restauracji, który opowiedział, że ludzie szukali schronienia w jego lokalu. Powiedzieli mu też, że ogień otworzył mężczyzna z karabinem maszynowym. Zdaniem Seunga Won Choi, do strzelaniny doszło w klubie tanecznym.

Z kolei według dziennikarzy CNN do tragedii doszło w szkole tańca Star Ballroom Dance Studio.