Dziesięć osób zginęło, co najmniej dziesięć zostało rannych w sobotę wieczorem w strzelaninie w miejscowości Monterey Park w Kalifornii – podało biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. Do tragedii doszło niedaleko miejsca, gdzie odbywały się obchody Chińskiego Nowego Roku.

W strzelaninie zginęło 9 osób / CAROLINE BREHMAN / PAP

"Funkcjonariusze z wydziału zabójstw z biura szeryfa hrabstwa Los Angeles pomagają policjantom z Monterey Park w przeprowadzaniu dochodzenia dotyczącego strzelaniny, w której zginęło dziewięć osób" - podała policja w komunikacie.

Do strzelaniny doszło ok. 22 czasu miejscowego (godzina 7 rano w Polsce) w pobliżu miejsca, gdzie odbywały się obchody Chińskiego Nowego Roku. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać ranne osoby, które na noszach są zabierane do karetek. Widać też, że odgrodzony przez policję został klub taneczny.

Mężczyzna z karabinem maszynowym miał otworzyć ogień w klubie tanecznym / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Policja na miejscu strzelaniny / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

"Los Angeles Times" cytuje właściciela pobliskiej restauracji, który opowiedział, że ludzie szukali schronienia w jego lokalu. Powiedzieli mu też, że ogień otworzył mężczyzna z karabinem maszynowym. Zdaniem Seunga Won Choi, do strzelaniny doszło w klubie tanecznym.

Sprawcy strzelaniny nie ujęto.

Monterey Park leży w hrabstwie Los Angeles, około 11 kilometrów od centrum metropolii.