16-letni licealista zginął w wyniku strzelaniny na przystanku dla autobusów szkolnych w Louisville w stanie Kentucky w USA - podały lokalne władze. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca

Do tragedii doszło ok. godz. 6.30 czasu lokalnego, gdy na przystanku stała spora grupa uczniów, czekających na autobus szkolny. W pewnym momencie na chodnik wjechał samochód, z którego padły strzały. Napastnicy szybko odjechali i do tej pory nikt nie został zatrzymany.

Policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie ciemnoszarego SUV-a Jeepa i zwróciła się do miejscowej społeczności o pomoc w jego odnalezieniu. Pojazd posiadał tablice rejestracyjne stanu Illinois. Burmistrz Louisville Greg Fischer powiedział, że strzelanina naruszyła "świętą przestrzeń", mając na myśli strefę przeznaczoną dla uczniów. Nastolatek, który powinien być dzisiaj w szkole, nigdy już tam nie będzie - powiedział. Dodał, że było to 145. zabójstwo w mieście w tym roku.

Szefowa miejscowej policji Erika Shields zasugerowała, że strzelanina może być związana z działalnością młodocianych gangów w tym mieście.W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo trudnymi problemami, związanymi z istnieniem gangów - powiedziała Shields - Wielu członków takich grup chodzi do tych szkół. Podkreśliła jednak, że jej zdaniem ofiara nie była członkiem żadnego gangu.

Przystanek autobusowy, niedaleko centrum miasta, był przeznaczony dla uczniów Liceum Wschodniego. Marty Pollio, nadinspektor szkół hrabstwa Jefferson, powiedziała, że "był to jeden z najtrudniejszych poranków" w jej pracy zawodowej.