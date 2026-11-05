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Stracił pracę za odmowę podania pizzy z ananasem. Dla niego to była „zniewaga kultury”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (10:04)

Czy ananas na pizzy to kulinarna herezja, czy po prostu kwestia gustu? Dla pewnego włoskiego szefa kuchni w Australii sprawa okazała się na tyle poważna, że postanowił zaryzykować dla niej karierę. Davide Tamburella wolał stracić pracę w restauracji, niż ugiąć się przed zamówieniem klienta i zaserwować pizzę hawajską.

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Stracił pracę za odmowę podania pizzy z ananasem. Dla niego to była „zniewaga kultury”
Konflikt o pizzę hawajską w Australii. Włoski kucharz stracił pracę /Shutterstock
  • Włoski szef kuchni został zwolniony, ponieważ odmówił przygotowania pizzy z ananasem.
  • Komisja ds. pracy uznała zwolnienie za słuszne, stawiając oczekiwania klientów ponad przekonania kucharza.
  • Mężczyzna znalazł już nową pracę w restauracji, która nie ma w menu pizzy hawajskiej.
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„Zniewaga dla kultury”. Dlaczego Włoch wolał stracić pracę niż podać ananasa?

Davide Tamburella, włoski szef kuchni, w maju został zwolniony z pracy w restauracji w Brisbane po tym, jak odmówił przygotowania pizzy z szynką i ananasem podczas jednej z imprez. Swoją decyzję argumentował przekonaniem, że dodawanie ananasa do pizzy jest nie do przyjęcia z perspektywy włoskiej tradycji kulinarnej.

Tamburella miał już wcześniej głośno wyrażać swoje stanowisko. W rozmowach z kierownictwem restauracji podkreślał, jak ważne dla rodowitych Włochów jest zachowanie oryginalnych receptur i poszanowanie klasycznych włoskich smaków. Jednak dla australijskich klientów, zwłaszcza w Queensland – regionie uznawanym za „stolicę ananasa” – pizza hawajska to popularny wybór. Konflikt wartości doprowadził do ostatecznego rozstania z restauracją.

Sprawa o pizzę z ananasem trafiła do sądu. Zaskakujący wyrok komisji ds. pracy

Po zwolnieniu Tamburella złożył skargę do australijskiej komisji ds. pracy (Fair Work Commission), twierdząc, że został niesprawiedliwie pozbawiony stanowiska. W swoim orzeczeniu komisja odnotowała, że szef kuchni już trzykrotnie w ciągu ostatnich czterech lat odmawiał przygotowania pizzy z ananasem. Tamburella argumentował, że polecenie kierownictwa było obraźliwe względem jego kultury i nie powinien był być do niego zmuszany.

Komisja nie przychyliła się jednak do jego argumentacji, uznając, że odmowa wykonania polecenia służbowego, nawet jeśli wynika z osobistych przekonań, może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę - zwłaszcza w branży gastronomicznej, gdzie oczekiwania klientów odgrywają kluczową rolę.

 

Włoski szef kuchni ma nową pracę, ze swoich zasad nie rezygnuje

Davide Tamburella, mimo przegranej batalii o powrót do pracy, nie zmienił swojego podejścia. Na swoim profilu w mediach społecznościowych podkreśla, że przez całą karierę stara się promować szacunek do jakości składników i autentyczności potraw. Opublikował nawet „list do szefów kuchni”, w którym apelował o poszanowanie tradycji i oryginalnych receptur.

Jak podaje BBC, Włoch znalazł już zatrudnienie w innej restauracji w Brisbane. Co ciekawe, ananas nie pojawia się w menu nowego lokalu.

Pizza hawajska - herezja czy hit? 

Pizza z ananasem, znana na całym świecie jako pizza hawajska, od lat budzi skrajne emocje zarówno wśród konsumentów, jak i zawodowych kucharzy. Dla jednych to ciekawe połączenie smaków, dla innych – kulinarna herezja. 

Sprawa zwolnienia włoskiego szefa kuchni w Australii pokazuje, jak głęboko mogą sięgać różnice kulturowe nawet w pozornie błahych sprawach.


Źródło: RMF24
Tagi: pizza

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