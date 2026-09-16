Stopy w górę. Pierwsza taka decyzja w USA od trzech lat

RMF24

Rezerwa Federalna podwyższyła w środę referencyjny przedział stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 p.p.) do poziomu 3,75-4 proc. To pierwsza podwyżka stóp od trzech lat, związana z uporczywie rosnącą inflacją. Decyzje podjęto wbrew prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który naciskał, by Fed obniżył stopy.

Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) jednomyślnie zagłosował za podwyższeniem stóp. To pierwsza podwyżka od lipca 2023 r.

„Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych o ćwierć punktu proc., do poziomu 3,75–4,00 proc., wspierając tym samym realizację podwójnego mandatu Rezerwy Federalnej. Komitet kontynuuje politykę utrzymywania znacznego poziomu rezerw w systemie bankowym” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Zaważyła inflacja

Bank przekonuje, że tempo wzrostu gospodarczego jest solidne i mimo wysokiej niepewności spowodowanej sytuacją geopolityczną, wydatki na konsumpcję również pozostają wysokie, a bezrobocie niemal się nie zmieniło. Zaznaczono jednak, że inflacja jest na podwyższonym poziomie, a podwyżka „pomoże w szybszym powrocie do (inflacyjnego) celu komitetu na poziomie 2 proc.”

Decyzja - spodziewana przez rynek - ma związek z wyższymi niż oczekiwano danymi inflacyjnymi (wzrost miesiąc do miesiąca o 0,4 proc., rok do roku - 3,4 proc.) w sierpniu, oddalającymi Fed od inflacyjnego celu 2 proc.

Nacisk Trumpa

Za podwyżką zagłosował również wybrany przez Donalda Trumpa prezes Rezerwy Federalnej Kevin Warsh, mimo publicznego nacisku ze strony prezydenta Donalda Trumpa, by Fed obniżył stopy.

Prognozy na kolejne miesiące

FOMC prognozuje stopy proc. na poziomie 4,1 proc. na koniec 2026 r. (jedna podwyżka), 4,1 proc. na koniec 2027 r. (brak zmian), 3,9 proc. na koniec 2028 r. (jedna obniżka) i 3,6 proc. na koniec 2029 r. (jedna obniżka).

W czerwcu FOMC prognozował stopy proc. na poziomie 3,75 proc. na koniec 2026 r. (brak zmian) i 3,6 proc. na koniec 2027 r. (brak zmian) i 3,4 proc. na koniec 2028 r. (jedna obniżka).