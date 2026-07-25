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Stażystka szpiegiem w strukturach NATO? Zatrzymano Kanadyjkę chińskiego pochodzenia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (17:46)

Pod zarzutem „szpiegostwa na rzecz państwa trzeciego” belgijskie służby aresztowały obywatelkę Kanady pochodzenia chińskiego. Kobieta odbywała staż w strukturach NATO.

Stażystka szpiegiem w strukturach NATO? Zatrzymano Kanadyjkę chińskiego pochodzenia
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Belgijskie służby aresztowały obywatelkę Kanady pochodzenia chińskiego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz państwa trzeciego.
  • Kobieta odbywała staż w strukturach NATO w Belgii.
  • Jakie działania podjęły służby wobec zatrzymanej?
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Stażystka pracowała w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Europy NATO (SHAPE) nieopodal miasta Mons, na południu Belgii. Jak wynika z sobotniego komunikatu belgijskiej prokuratury, obywatelka Kanady pochodzenia chińskiego została zatrzymana w czwartek przez Federalną Policję Sądową. Przeszukano też jej miejsce zamieszkania oraz pracy.

„(Kobieta) jest podejrzana o szpiegostwo na rzecz państwa trzeciego i udział w organizacji przestępczej” – przekazała Prokuratura Federalna w komunikacie. Podejrzana zwróciła uwagę służb bezpieczeństwa SHAPE, które zgłosiły sprawę belgijskiemu wywiadowi.

Po wszczęciu postępowania prokuratura powierzyła śledztwo Federalnej Policji Sądowej w Charleroi.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: NATO Belgia szpiegostwo

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