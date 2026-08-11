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Statki floty cieni idą na żyletki. Jeden z nich zmieniał nazwę w czasie pościgu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (16:17)

Amerykański rząd sprzedał do utylizacji dwa objęte sankcjami tankowce, przejęte przez wojsko USA w styczniu 2026 roku. Jednostki mają trafić na złomowiska okrętowe w Indiach. Cena transakcji nie została podana.

Statki floty cieni idą na żyletki. Jeden z nich zmieniał nazwę w czasie pościgu
Statek Bella 1 obserwowany przez amerykańską straż przybrzeżną (HANDOUT) /AFP/East News

Jak podał branżowy portal Lloyd’s List, cytowany przez Meduzę, oba statki w lipcu kupiła Global Marketing Systems (GMS) – firma z siedzibą w Dubaju, zajmująca się recyklingiem statków.

Chodzi o tankowce Era, wcześniej znane jako Marinera i Bella 1, oraz Lileo, który pływał wcześniej pod nazwami Galileo i Veronica. Według informacji przekazanych przez GMS, jednostki zostaną rozebrane w Indiach.

Prezes GMS Anil Sharma powiedział, że sprzedaży towarzyszyły trudności. Wynikały one między innymi z niejasności dotyczących wcześniejszej własności obu statków.

Nie do końca rozumieliśmy, kto dokładnie był ich poprzednim właścicielem – przekazał Sharma, cytowany przez Lloyd’s List.

Pościg na północnym Atlantyku

Tankowiec Bella 1 został przejęty przez amerykańskie wojsko 7 stycznia na północnym Atlantyku, po kilkudniowym pościgu. W jego trakcie statek, który początkowo pływał pod banderą Panamy, zmienił banderę na rosyjską i przyjął nazwę Marinera.

Władze USA informowały wówczas, że jednostka była wykorzystywana do transportu objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu.


Źródło: RMF24
Tagi: flota cieni
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