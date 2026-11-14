Starship znów na orbicie. Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem

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Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX po raz drugi w historii programu testowego znalazł się na orbicie okołoziemskiej. Sukcesem zakończył się jego 15. lot próbny, choć nie udało się zrealizować wszystkich pierwotnych założeń dotyczących powrotu rakiety nośnej Super Heavy.

Statek wystartował z ośrodka Starbase w Teksasie. Lot przebiegał bez większych zakłóceń, a Starship osiągnął zaplanowaną orbitę. Następnie rozpoczęto rozmieszczanie 26 satelitów Starlink V3 nowej generacji. Każdy z nich zwiększy przepustowość sieci o 1 terabit, co łącznie odpowiada możliwościom mniejszych wersji satelitów wysyłanych na orbitę podczas aż dziesięciu startów z pomocą rakiet Falcon 9.

Według planów Space X, po oddzieleniu się od Starshipa, satelity rozłożą anteny i panele słoneczne, nawiążą kontakt z Ziemią oraz resztą konstelacji Starlink za pomocą łączy radiowych i laserowych. Następnie, korzystając z własnych napędów, podniosą swoje orbity i już w ciągu kilku tygodni zaczną świadczyć usługi klientom na całym świecie.

Megarakieta SpaceX Starship (Ilustracja: Mateusz Krymski) / PAP

Zmiany w pierwotnym planie - pierwszy stopień rakiety jednak nie złapany

Zmianie uległ plan lądowania pierwszego stopnia rakiety. Super Heavy nie została przechwycona przez mechaniczne ramiona wieży startowej. Zamiast tego skierowano ją do innej strefy, gdzie uległa zniszczeniu podczas kontrolowanego upadku.

Starship ma poruszać się po orbicie na wysokości około 275 kilometrów nad Ziemią. W czasie misji, która potrwa ponad 22 godziny, statek ma 14 razy okrążyć planetę.

Pod koniec lotu Starship ma wrócić na Ziemię i zostać przechwycony przez robotyczne ramiona wieży startowej. Byłby to pierwszy taki manewr w historii tego pojazdu oraz ważny krok dla programu, z którym SpaceX wiąże plany przyszłych wypraw na Księżyc.