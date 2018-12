Zgromadzeni na manifestacji w Paryżu członkowie ruchu "żółtych kamizelek" ścierają się z policją, która użyła gazu łzawiącego. Według francuskiego MSW, w zamieszkach uczestniczy około 6 tysięcy osób. Jak poinformowała policja, aresztowanych zostało 130 demonstrantów. 20 osób jest rannych, w tym sami funkcjonariusze.

Łuk Triumfalny tonie w kłębach dymu, bo policja oprócz gazu łzawiącego i armatek wodnych - użyła również granatów dymnych. Część uczestników demonstracji obrzuciła wcześniej funkcjonariuszy kamieniami i butelkami.

Według nieoficjalnych źródeł policyjnych, do uczestników protestu przeciwko polityce Macrona przyłączyły się się również grupy chuliganów z imigranckich przedmieść Paryża.

Być może nie uda nam się zmusić Macrona do dymisji, ale żądamy przedterminowych wyborów, bo władze przestały nas reprezentować - tłumaczy jeden z demonstrantów.

Wśród 20 rannych osób, są też policjanci.



Starcia zaczęły się przed południem

Do pierwszych incydentów na Polach Elizejskich we francuskiej stolicy doszło około godziny 9 rano. Manifestanci usiłowali sforsować kordon policji, na co członkowie sił bezpieczeństwa odpowiedzieli gazem łzawiącym.

Przebywający na placu przy Łuku Triumfalnym manifestanci - niektórzy zamaskowani i z kapturami na głowach - rozproszyli się po okolicznych uliczkach. W niektórych miejscach podpalono kosze na śmieci.

Starcia z policją w trakcie manifestacji "żółtych kamizelek" w Paryżu RUPTLY/x-news

"Żółte kamizelki" od dwóch tygodni protestują i blokują drogi w całym kraju, wyrażając swój sprzeciw wobec podwyżek podatków od paliwa. Ta decyzja władz jest częścią polityki na rzecz ochrony środowiska rządu prezydenta Emmanuela Macrona.

Francuski minister spraw wewnętrznych udał się na Pola Elizejskie, by podziękować za mobilizację siłom bezpieczeństwa. Podkreślił konieczność "ustrukturyzowania" ruchu "żółtych kamizelek". Obecnie w sporze musimy zaakceptować dialog, jakieś reguły - mówił Castaner - Nie ma porządku publicznego bez reguł ani woli do dialogu. Skrytykował tych, którzy "domagają się spotkania z rządem, a potem odmawiają negocjacji".

Jak podkreślił minister, prezydent Macron i premier Edouard Philippe "właśnie po to zaprosili manifestantów" do rozmowy, głównie do udziału w trzymiesięcznych konsultacjach, by "wysłuchać gniewu" mieszkańców. Ale nie się ustrukturyzują, zorganizują, abyśmy mogli dać im odpowiedzi - dodał Castaner.

Jak zauważa agencja Reutera, władze obawiają się, że pod spontaniczny protest podłączą się członkowie ruchów skrajnych.