Departament Stanu USA wezwał Azerbejdżan i Armenię do "natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych" w Górskim Karabachu, gdzie w niedzielę doszło do starć między siłami obu krajów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył także, że USA podejmą starania, by zakończyć konflikt.

REKLAMA