Stany Zjednoczone cofnęły 250 tysięcy wiz. Powołują się na „ochronę narodu”

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Administracja Donalda Trumpa od początku kadencji cofnęła cudzoziemcom ponad 250 tys. amerykańskich wiz. „Stanowi to historyczny kamień milowy, który odzwierciedla nasze niezachwiane zaangażowanie w ochronę narodu amerykańskiego” – oznajmił rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.

Walczą z przestępcami i „turystyką porodową”

Decyzje o cofnięciu dokumentów zapadały z różnych powodów, w tym z powodu naruszenia warunków pobytu, popełnienia przestępstw, nawoływania do przemocy, oszustw, nadużyć imigracyjnych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

W tej liczbie znalazło się m.in. 2,3 tys. wiz anulowanych w ramach walki z tzw. turystyką porodową, polegającą na podróżowaniu do USA w celu urodzenia dziecka i zapewnienia mu automatycznego obywatelstwa.

Pod rządami prezydenta Trumpa i sekretarza Rubio Departament Stanu cofnął obecnie ponad 250 000 wiz, co stanowi historyczny kamień milowy, który odzwierciedla nasze niezachwiane zaangażowanie w ochronę narodu amerykańskiego – oznajmił rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. Rzecznik podkreślił, że amerykański dokument to przywilej, a nie prawo.

Każda decyzja wizowa ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dzięki ciągłej weryfikacji na skalę, jakiej dotąd nie było, identyfikujemy i usuwamy osoby, które popełniają przestępstwa, wspierają terroryzm, oszukują Amerykanów lub nadużywają naszego systemu imigracyjnego – dodał Pigott.

W poniedziałek Departament Stanu cofnął wizy 27 urzędnikom z Ameryki Łacińskiej, byłym urzędnikom oraz ich rodzinom w związku z zarzutami korupcji. To osoby pochodzące z Boliwii, Kolumbii, Ekwadoru i Peru.

Zabiegający o azyl mogą spodziewać się odmowy

Latem administracja Trumpa rozpoczęła przygotowania do cofnięcia wiz biznesowych i turystycznych posiadanych przez aż 200 tys. cudzoziemców. Działania te miałyby dotyczyć posiadaczy wiz B1 i B2 wydanych w latach 2016–2026, którzy później ubiegali się o azyl. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau stwierdził wówczas, że Amerykanie mają „dość” „fałszywych wniosków azylowych”.

„Azyl nie powinien być luką prawną pozwalającą na obejście przepisów imigracyjnych; ma on raczej stanowić możliwość dla osób prześladowanych ze względu na swoją ‘rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne’” – napisał na X.

Zauważył, że nieuprawnione wnioski przeciążyły system, a rozstrzygnięcie, czy wnioskodawcy mają prawo do azylu w USA, może zająć lata. W sierpniu Departament Stanu unieważnił też również ponad 175 tys. wiz. Większość z nich cofnięto głównie w związku z łamaniem prawa, w tym napaściom, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieżom czy przestępstwom narkotykowym.