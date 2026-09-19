„Stanęliśmy w obliczu czegoś nowego dla Luksemburga”. Alarm nad lotniskiem

RMF24

Międzynarodowe lotnisko Luksemburg-Findel zostało czasowo zamknięte po wykryciu niezidentyfikowanych dronów w przestrzeni powietrznej. Władze wszczęły śledztwo i analizują incydent we współpracy z partnerami zagranicznymi. Sytuacja wywołała poważne zakłócenia w ruchu lotniczym.

W piątkowy wieczór nad międzynarodowym lotniskiem w Luksemburgu pojawiły się niezidentyfikowane drony. W efekcie władze zdecydowały o natychmiastowym wstrzymaniu wszystkich operacji lotniczych. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, „operacje lotnicze zostały czasowo wstrzymane po stwierdzeniu obecności niezidentyfikowanych i nieuprawnionych dronów w przestrzeni powietrznej” nad lotniskiem.

Z powodu incydentu 19 lotów zostało przekierowanych na inne porty lotnicze. Normalna praca lotniska została przywrócona około godziny 1:20 w nocy. Władze podkreślają, że sytuacja była bezprecedensowa i wymagała natychmiastowej reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Premier Luksemburga Luc Frieden nie krył zaniepokojenia. Stanęliśmy w obliczu czegoś nowego dla Luksemburga – obecności potencjalnie większych dronów w luksemburskiej przestrzeni powietrznej – powiedział w sobotę.

Rząd powołał specjalną jednostkę ds. zagrożeń związanych z dronami, która prowadzi śledztwo we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Na razie nie wiadomo, kto stoi za incydentem i jaki był jego cel. Na obecnym etapie dostępne informacje nie pozwalają na wyciągnięcie ostatecznych wniosków – podkreślają przedstawiciele władz.