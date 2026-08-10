Spotkania w pubie i prezenty. Tak Rosjanie zwerbowali szpiega, pracownika ambasady

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Szwedzkie służby bezpieczeństwa SAPO powiadomiły w poniedziałek o przerwaniu rosyjskiej operacji wywiadowczej. Funkcjonariusze zdemaskowali agenta, którym okazał się pracownik zagranicznej ambasady w Sztokholmie. Miał on otrzymywać od Rosjan prezenty.

„Agentowi powierzono m.in. gromadzenie informacji”

Szwedzki nadawca publiczny SVT opublikował udostępnione przez funkcjonariuszy zdjęcie z zamaskowanymi twarzami ze spotkania rosyjskiego agenta ze zwerbowanym przez niego pracownikiem innej ambasady w pubie pod Sztokholmem. Media podały, że mężczyzna miał otrzymywać od Rosjan prezenty.

„Agentowi powierzono m.in. gromadzenie informacji (...). Byliśmy w stanie szczegółowo śledzić przebieg spotkań i tematy rozmów” – podkreślił cytowany w komunikacie wiceszef operacji szwedzkich służb bezpieczeństwa, Christoffer Wedelin.

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Szwedzkie służby nie ujawniły kraju, jaki reprezentował zwerbowany agent ani kiedy został zdemaskowany. Wobec mężczyzny oraz dwóch prowadzących operację rosyjskich szpiegów nie wszczęto jednak dochodzenia, chronił ich immunitet dyplomatyczny, a następnie opuścili oni Szwecję.

Rosjanie stosują „tradycyjne” metody

Według szwedzkich służb bezpieczeństwa celem operacji rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego było wpłynięcie na decyzje polityczne władz Szwecji i zdyskredytowanie kraju oraz UE i NATO.

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„Sprawa pokazuje, że rosyjski wywiad i służby bezpieczeństwa tego kraju nadal priorytetowo traktują tradycyjną działalność wywiadowczą, rekrutując agentów” – ocenił wiceszef operacji szwedzkich służb bezpieczeństwa.