Spięcie na linii USA-Francja. Amerykańska delegacja demonstracyjnie opuściła obrady

W poniedziałek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego Ukrainie, delegacja Stanów Zjednoczonych opuściła salę w trakcie przemówienia przedstawiciela Francji. Jak poinformowała agencja Reutera, był to wyraźny gest sprzeciwu wobec francuskiej retoryki, którą Amerykanie uznali za obraźliwą i niekonstruktywną.
Ostre słowa i wzajemne oskarżenia
Waszyngton nie kryje oburzenia po tym, jak francuscy dyplomaci skrytykowali USA za przyłączenie się do reżimów takich jak Korea Północna czy Rosja w kontekście głosowań nad przedłużeniem mandatu wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, Volkera Tuerka. Stany Zjednoczone, wraz z Rosją, Koreą Północną i kilkoma innymi państwami, zagłosowały przeciwko tej kandydaturze, co wywołało falę krytyki ze strony Paryża.
Ambasador USA przy ONZ, Mike Waltz, zarzucił Francji popieranie urzędnika, który – jego zdaniem – niesprawiedliwie krytykuje demokratyczne państwa, takie jak USA i Izrael, jednocześnie „przymykając oko” na działania autorytarnych reżimów. Z kolei Dan Negrea, zastępca przedstawiciela USA przy ONZ, określił francuskie wypowiedzi jako „upolityczniony bełkot” i zapowiedział, że amerykańska delegacja będzie opuszczać salę za każdym razem, gdy Francja nie zrezygnuje z „protekcjonalnej i lekceważącej retoryki”.
Głosowanie, które podzieliło Radę
W piątek Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów przedłużyło kadencję Volkera Tuerka, znanego z krytyki rosyjskiej agresji wobec Ukrainy oraz działań Izraela w Strefie Gazy. Tuerk wzywał także do wyjaśnienia zgonów w amerykańskich ośrodkach detencyjnych dla imigrantów.
Za jego kandydaturą opowiedziały się 144 państwa, przeciw było 10, a 13 wstrzymało się od głosu.
Trump kontra ONZ – narastający konflikt
Spór wokół drugiej kadencji Tuerka to kolejny dowód na pogłębiające się napięcia między administracją Donalda Trumpa a Organizacją Narodów Zjednoczonych. Waszyngton już wcześniej ograniczył finansowanie agend ONZ i wycofał się z udziału w wielu jej instytucjach.