Spięcie Domańskiego z rosyjskim ministrem. Mocne słowa na forum G20

RMF24

Podczas posiedzenia G20 w USA doszło do ostrej wymiany zdań między polskim ministrem finansów Andrzejem Domańskim a rosyjskim ministrem rozwoju gospodarczego Maksimem Rieszetnikowem. Rosyjski polityk oskarżał Unię Europejską o hipokryzję oraz Ukrainę o agresywne działania na Morzu Czarnym. Domański stanowczo odpowiedział rosyjskiemu ministrowi, stwierdzając, że pomylił on fakty.

Podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli państw G20 w USA rosyjski minister rozwoju gospodarczego Maksim Rieszetnikow oskarżył Unię Europejską o hipokryzję, a działania wobec rosyjskiej floty handlowej określił jako „piractwo”. Rosja zarzuciła również Ukrainie rozpoczęcie agresji na Morzu Czarnym, wskazując na ataki na cywilne statki.

„Jeśli pistolet wisi na ścianie”. Putin wygłosił przemówienie pełne sprzeczności Rosja nikomu nie grozi, ale użyje „wszelkich dostępnych środków”, Rosja nikogo nie zaatakuje, ale będzie się tak bronić, że nie zostanie kamień na kamieniu, należy „podjąć wysiłki, by zapobiec globalnej katastrofie”, ale „jeśli pistolet wisi na…

Stanowcza riposta Domańskiego

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stanowczo zareagował na rosyjskie oskarżenia. Jak przekazała polska delegacja, Domański podkreślił, że to Rosja jest brutalnym agresorem, a Ukraina jest ofiarą napaści.

Domański podkreślił, że „to nie tylko uderzenie w ukraińską gospodarkę, ale również działania zmniejszające dostępność żywności na rynkach światowych”. Wiemy, że Ukraina jest bardzo dużym eksporterem produktów rolnych. I tutaj w Milwaukee uzyskaliśmy szeroko zakrojone porozumienie odnośnie do potępienia działań wymierzonych w handel żywnością - dodał.

Dwa zdjęcia

Na marginesie posiedzenia wykonano dwa zdjęcia grupowe – jedno z udziałem rosyjskiego ministra, drugie bez niego. Biuro Przedstawiciela USA ds. Handlu opublikowało w mediach społecznościowych fotografię bez przedstawiciela Rosji, na której obecny jest Andrzej Domański.

Minister Domański podczas środowej konferencji prasowej zapowiedział, że nie będzie rozmawiał z przedstawicielami Rosji, podkreślając, że Polska wykorzystuje każdą okazję, by potępiać rosyjską agresję na Ukrainę.