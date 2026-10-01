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Spięcie Domańskiego z rosyjskim ministrem. Mocne słowa na forum G20

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 października (20:01)

Podczas posiedzenia G20 w USA doszło do ostrej wymiany zdań między polskim ministrem finansów Andrzejem Domańskim a rosyjskim ministrem rozwoju gospodarczego Maksimem Rieszetnikowem. Rosyjski polityk oskarżał Unię Europejską o hipokryzję oraz Ukrainę o agresywne działania na Morzu Czarnym. Domański stanowczo odpowiedział rosyjskiemu ministrowi, stwierdzając, że pomylił on fakty.

Spięcie Domańskiego z rosyjskim ministrem. Mocne słowa na forum G20
Andrzej Domański, fot. Paweł Supernak /PAP

Podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli państw G20 w USA rosyjski minister rozwoju gospodarczego Maksim Rieszetnikow oskarżył Unię Europejską o hipokryzję, a działania wobec rosyjskiej floty handlowej określił jako „piractwo”. Rosja zarzuciła również Ukrainie rozpoczęcie agresji na Morzu Czarnym, wskazując na ataki na cywilne statki.

Stanowcza riposta Domańskiego

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stanowczo zareagował na rosyjskie oskarżenia. Jak przekazała polska delegacja, Domański podkreślił, że to Rosja jest brutalnym agresorem, a Ukraina jest ofiarą napaści. 

Domański podkreślił, że „to nie tylko uderzenie w ukraińską gospodarkę, ale również działania zmniejszające dostępność żywności na rynkach światowych”. Wiemy, że Ukraina jest bardzo dużym eksporterem produktów rolnych. I tutaj w Milwaukee uzyskaliśmy szeroko zakrojone porozumienie odnośnie do potępienia działań wymierzonych w handel żywnością - dodał.

Dwa zdjęcia

Na marginesie posiedzenia wykonano dwa zdjęcia grupowe – jedno z udziałem rosyjskiego ministra, drugie bez niego. Biuro Przedstawiciela USA ds. Handlu opublikowało w mediach społecznościowych fotografię bez przedstawiciela Rosji, na której obecny jest Andrzej Domański.

Minister Domański podczas środowej konferencji prasowej zapowiedział, że nie będzie rozmawiał z przedstawicielami Rosji, podkreślając, że Polska wykorzystuje każdą okazję, by potępiać rosyjską agresję na Ukrainę.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Andrzej Domański G20
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