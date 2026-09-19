„Spełnienie marzeń USA”. Donald Trump ogłasza historyczną umowę ws. Grenlandii

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Stany Zjednoczone zawarły z Danią i Grenlandią przełomową umowę, która daje Amerykanom stałą kontrolę nad bezpieczeństwem największej wyspy świata. Informację taką przekazał prezydent USA. Donald Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie obecności wojskowej na Grenlandii, a porozumienie ma być bezterminowe.

Przełomowa decyzja – USA zyskują kluczową rolę w Arktyce

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował o zawarciu umowy z Danią i Grenlandią.

„Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę z Królestwem Danii i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii, w pełni odpowiadając na WSZYSTKIE nasze liczne obawy” – napisał Trump we wpisie na Truth Social.

„Doskonałe rozwiązanie”

Prezydent USA zapowiedział natychmiastowe zwiększenie obecności wojskowej na Grenlandii oraz podkreślił, że umowa jest bezterminowa. „Będziemy współpracować z mieszkańcami Grenlandii w jej rozwoju i budowie. To rozwiązanie jest doskonałe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, Danii, Grenlandii i wszystkich naszych sojuszników” – dodał.

Trump zapewnił, że porozumienie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla USA. „Żaden przeciwnik USA nie może nigdy posiadać bazy na Grenlandii, utrzymywać tam obecności wojskowej ani dokonywać wrażliwych inwestycji bez zgody Stanów Zjednoczonych” – podkreślił prezydent.

W swoim wpisie Trump odniósł się także do historycznego znaczenia Grenlandii dla USA.

„Przez ponad 100 lat prezydenci znali strategiczne znaczenie Grenlandii, ale ŻADEN z nich nie był w stanie nic z tym zrobić. Jestem dumny, że jestem prezydentem, który na stałe i ostatecznie zajął się tą niezwykle ważną sytuacją. To spełnienie marzeń Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezwykle ważnych, historycznych i wyjątkowych” - napisał.

Dania i Grenlandia: To korzystne dla wszystkich stron

Premier Danii Mette Frederiksen zapowiedziała, że umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreśliła, że porozumienie „wzmacnia bezpieczeństwo w Arktyce i regionie północnoatlantyckim” i jest korzystne dla wszystkich stron.

W podobnym tonie wypowiedział się premier Grenlandii Jens-Fredrik Nielsen: „Cieszymy się, że jesteśmy o krok od zawarcia umowy, która zapewnia i wzmacnia bezpieczeństwo Grenlandii, Królestwa Danii, Stanów Zjednoczonych i sojuszu zachodniego. Umowa ta uznaje interesy Grenlandii i nasze miejsce we współpracy międzynarodowej”.

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Szczegóły umowy wciąż nieznane

Na razie nie ujawniono szczegółów porozumienia. Wiadomo jednak, że USA już od lat posiadają bazę wojskową na Grenlandii – kosmiczną bazę Pituffik (dawniej Thule). Władze Danii i Grenlandii od dawna były otwarte na zwiększenie obecności wojskowej USA na wyspie.

Jak poinformowała kancelaria premier Danii, podpisanie umowy przez przedstawicieli trzech rządów ma się odbyć podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Następnie dokument musi przejść niezbędne procedury parlamentarne.

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Długa historia amerykańskiej obecności na Grenlandii

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