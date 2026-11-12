Spektakularna ucieczka 74-letniego terrorysty. Zjechał na linie z piątego piętra

RMF24

Leonardo Bertulazzi, były członek włoskiej grupy terrorystycznej Czerwone Brygady, uciekł z aresztu domowego w stolicy Argentyny Buenos Aires. 74-latek, oczekujący na ekstradycję do Włoch, opuścił się na linie z piątego piętra budynku.

Ucieczka niczym z filmu akcji

Leonardo Bertulazzi, skazany we Włoszech na 27 lat więzienia za udział w porwaniu i członkostwo w organizacji zbrojnej, został zatrzymany w Argentynie w 2024 roku. Od tego czasu 74-latek przebywał w areszcie domowym w Buenos Aires i oczekiwał na ekstradycję do Włoch.

Jak poinformowały w środę argentyńskie media, Bertulazziemu udało się zdjąć elektroniczną bransoletkę monitorującą, po czym przez okno mieszkania na piątym piętrze opuścić się na linie. Według argentyńskiej prasy, Bertulazzi wykorzystał uprząż, by w widowiskowy sposób opuścić się na ziemię.

Alarm i policyjna obława

Policja początkowo nie zorientowała się, że Włoch uciekł. Funkcjonariuszy zaniepokoił brak ruchu wykrywanego przez elektroniczną bransoletkę. Gdy przybyli na miejsce, znaleźli urządzenie porzucone na podłodze. Jak relacjonuje dziennik „Pagina 12”, biorąc pod uwagę przeszłość Włocha, policjanci podejrzewali, że bransoletka mogła być uzbrojona w materiały wybuchowe. Na miejsce wezwano saperów, którzy jednak wykluczyli zagrożenie.

Ucieczkę Bertulazziego potwierdził jego adwokat, Rodolfo Yanzon. Włoskie organy ścigania natychmiast ogłosiły „pilny alert, by natychmiast go namierzyć” – podała agencja ANSA. Argentyńskie władze zaoferowały nagrodę w wysokości 20 milionów pesos (około 51 tysięcy złotych) za pomoc w schwytaniu zbiegłego terrorysty.

Od uchodźcy do aresztowanego

Leonardo Bertulazzi nie po raz pierwszy znalazł się w kręgu zainteresowania argentyńskich służb. Został zatrzymany już w 2002 roku, jednak dwa lata później otrzymał status uchodźcy. To pozwoliło mu legalnie przebywać w kraju przez kolejne dwie dekady.

Dopiero w 2024 roku, po zmianie władzy i objęciu prezydentury przez Javiera Mileia – politycznego sojusznika premier Włoch Giorgii Meloni – status uchodźcy został mu odebrany. Sąd Najwyższy Argentyny wyraził zgodę na ekstradycję, jednak procedury nie zostały jeszcze zakończone.

Czerwone Brygady i „lata ołowiu”

Czerwone Brygady to skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna, która działała we Włoszech w latach 70. i 80. XX wieku. Grupa odpowiadała między innymi za porwanie i zamordowanie byłego premiera Aldo Moro w 1978 roku. W okresie tzw. „lat ołowiu”, czyli dwóch dekad działalności skrajnie lewicowych i prawicowych organizacji terrorystycznych, w zamachach zginęło ponad 400 osób.