Spędzili w wodzie ponad 12 godzin. Wywrócona łódź u wybrzeży Portoryko

RMF24

Co najmniej 40 osób zostało uratowanych po dramatycznym wywróceniu się prowizorycznej łodzi w pobliżu niezamieszkanej wyspy Mona na zachód od Portoryko. Na pokładzie znajdowało się około 60 migrantów, którzy przez ponad 12 godzin walczyli o życie w wodach Karaibów. Niestety, nie wszyscy przeżyli.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na wodach cieśniny Mona, gdzie amerykańska straż przybrzeżna przeprowadziła akcję ratunkową po wywróceniu się łodzi z migrantami. Jednostka przewoziła około 60 osób, które podjęły ryzykowną próbę przedostania się na Portoryko.

Ocaleni spędzili w wodzie ponad pół doby, zanim zostali dostrzeżeni przez przepływającą w pobliżu jednostkę, która natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe.

Według informacji przekazanych przez straż przybrzeżną, do katastrofy doszło późnym wieczorem w niedzielę. Na pokładzie wybuchła bójka, podczas której kilka osób zostało poważnie rannych maczetami. W wyniku zamieszania wielu pasażerów w panice skoczyło do wody, nie mając na sobie kamizelek ratunkowych.

Służby ratunkowe odnalazły ciała dwóch osób, jednak bilans ofiar może wzrosnąć, ponieważ nie jest pewne, ile osób znajdowało się na łodzi w momencie tragedii.

Trudna sytuacja na Haiti

Nie podano jeszcze, skąd pochodzili podróżujący, jednak od lat migranci z Haiti i innych karaibskich krajów podejmują niebezpieczne próby przeprawy na prowizorycznych łodziach do Portoryko i sąsiednich wysp. Warunki na morzu są wyjątkowo trudne, a łodzie często nie wytrzymują naporu fal i przeciążenia.

W czerwcu 2022 roku w Portoryko pochowano 11 kobiet z Haiti, które zginęły w podobnych okolicznościach. Tylko w ostatnich miesiącach służby zatrzymały lub przechwyciły setki migrantów próbujących przedostać się przez cieśninę Mona.

Dramatyczna sytuacja na Haiti, gdzie przemoc gangów i chaos polityczny doprowadziły do przesiedlenia rekordowej liczby 1,5 miliona osób, zmusza wielu mieszkańców do desperackich prób ucieczki. Według danych ONZ, od początku roku na Haiti zginęło ponad 3 tysiące osób, a uzbrojone grupy kontrolują większość stolicy i rozległe tereny kraju.