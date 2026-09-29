Specjalny wysłannik Władimira Putina w Waszyngtonie. „Konstruktywne rozmowy”

W poniedziałek w Waszyngtonie pojawił się Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina. Jak informuje agencja Reuters, powołując się na amerykańskiego urzędnika, Dmitrijew przybył "aby kontynuować konstruktywne rozmowy dotyczące pokojowego rozwiązania konfliktu Rosji z Ukrainą i możliwych amerykańsko-rosyjskich inicjatyw energetycznych po zakończeniu wojny".
Według źródeł Reutersa Dmitrijew spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego departamentu skarbu. To pokazuje, że rozmowy nie dotyczą wyłącznie kwestii militarnych, ale również przyszłej współpracy gospodarczej i energetycznej.
Trump, Zełenski i Putin – polityczne szachy na najwyższym szczeblu
Wizyta Dmitrijewa w Waszyngtonie zbiegła się w czasie z innymi kluczowymi spotkaniami na arenie międzynarodowej. Niedawno w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem o możliwym zawieszeniu broni z Rosją, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.
To nie jedyny kontakt na linii Waszyngton–Moskwa. Wcześniej we wrześniu wysłannicy prezydenta USA, Jared Kushner i Steve Witkoff, spotkali się z Władimirem Putinem. Wszystko wskazuje na to, że obie strony sondują możliwości ograniczonego porozumienia, które mogłoby przynieść pierwsze od dawna oznaki deeskalacji.
Zboże, energia i szczyt G20
W środę 23 września, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, także doszło do ważnego spotkania. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Po tych rozmowach Rubio poinformował, że zarówno Rosja, jak i Ukraina, wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, obejmującym kwestie eksportu zboża i energii.
Dodatkowo, prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.