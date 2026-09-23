Specjalny wysłannik Putina leci do USA na rozmowy z Witkoffem i Kushnerem

RMF24

Rosyjski wysłannik prezydencki Kiriłł Dmitrijew ma w środę udać się do Stanów Zjednoczonych. Według źródeł agencji Reutera, podczas pobytu w Nowym Jorku planowane są jego rozmowy m.in. ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Jak podaje Reuters, wizyta Dmitrijewa została uzgodniona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ma odbyć się w Nowym Jorku, na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dwa źródła zaznajomione z przygotowaniami do rozmów poinformowały agencję, że rosyjski przedstawiciel spotka się z reprezentantami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Wizyta ma być kontynuacją rozmów, które na początku miesiąca prowadzili na Kremlu Władimir Putin i przedstawiciele Stanów Zjednoczonych.

Jedno ze źródeł Reutersa przekazało, że celem wizyty Dmitrijewa jest podtrzymanie dialogu między Rosją a USA oraz dalsze działania na rzecz procesu pokojowego.

W trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował, że Rosja nie zamierza przerywać „specjalnej operacji wojskowej” na czas trwania jakichkolwiek negocjacji.

Kim jest specjalny wysłannik Putina?

Dmitrijew od 2011 roku kieruje Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), państwową instytucją powołaną do przyciągania kapitału zagranicznego do Rosji. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę znalazł się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

W lutym 2025 roku Władimir Putin mianował go specjalnym przedstawicielem do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą. Nominacja nastąpiła kilka dni po rozmowach przedstawicieli Rosji i USA w Rijadzie, w których Dmitrijew uczestniczył.

Kirił Dmitrijew urodził się w Kijowie, choć w publicznych wypowiedziach podkreślał, że przyszedł na świat w Związku Radzieckim. Jest absolwentem Uniwersytetu Stanforda.

Według oficjalnej biografii RDIF, po studiach pracował w banku Goldman Sachs oraz firmie doradczej McKinsey. Później rozwijał karierę w Rosji i Ukrainie. W Moskwie był związany z funduszem Delta Private Equity Partners, a w Ukrainie zarządzał funduszem należącym do zięcia byłego prezydenta Leonida Kuczmy.

Biznesowe doświadczenie ma być jednym z powodów, dla których Kreml wykorzystuje go w rozmowach dotyczących relacji gospodarczych z zagranicą.

Wysłannik miał odgrywać rolę pośrednika w kontaktach z amerykańską administracją już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Media informowały wówczas o jego relacjach z Jaredem Kushnerem — zięciem Trumpa i mężem Ivanki Trump.