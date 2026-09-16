Śmigłowiec runął na ziemię. Są ofiary śmiertelne

RMF24

Trzy osoby zginęły, a czwarta została ranna po tym, jak helikopter rozbił się w Chatsworth na przedmieściach Los Angeles – poinformowała tamtejsza straż pożarna cytowana przez agencję Reutera. Była to maszyna stacji telewizyjnej NBC4.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 19 czasu miejscowego (ok. godz. 4 w Polsce). Służby, które przyjechały na miejsce katastrofy w rejonie Chatsworth na przedmieściach Los Angeles, stwierdziły zgon trzech osób. Czwarta, ranna, trafiła do szpitala. Nie wiadomo, jaki jest jej stan.

Do katastrofy śmigłowca doszło po wypadku drogowym w okolicy, w którym uczestniczył autobus i osobówka. Według dziennika „Los Angeles Times” zginęły w nim trzy osoby, a sześć zostało rannych.



Jak podała agencja Reutera, kilka helikopterów stacji telewizyjnych relacjonowało ten wypadek. To właśnie jeden z nich się rozbił. Stacja NBC4 potwierdziła podczas programu na żywo, że rozbił się jej helikopter Chopper 4. Wcześniej prowadząca program Colleen Williams przekazała widzom, że stacja straciła kontakt z ekipą znajdującą się w powietrzu.

Burmistrz Los Angeles Karen Bass powiedziała, że jest zdruzgotana tym zbiegiem tragicznych wydarzeń. Podziękowała też służbom ratunkowym za szybką reakcję.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu i Federalna Administracja Lotnictwa będą prowadzić dochodzenie w sprawie tej katastrofy.