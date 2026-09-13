Śmiertelny wypadek pod Gerlachem. Zginął 36-letni Polak

RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano, w okolicach Batyżowieckiej Próby pod Gerlachem w słowackich Tatrach Wysokich. Z wysokości kilku metrów spadł 36-letni Polak. Mężczyzna zginął - poinformowali słowaccy ratownicy z Horskiej záchrannej služby (HZS).

Horską záchranną službę zaalarmował w niedzielny poranek przypadkowy świadek tragedii pod najwyższym szczytem Tatr.

Na miejsce, w rejon Batyżowieckiej Próby - sześciometrowego progu skalnego na zachodniej części masywu Gerlacha, skierowano śmigłowiec. Maszyna zabrała ze Starego Smokowca dwóch ratowników, którzy zostali następnie opuszczeni na miejsce wypadku za pomocą wyciągarki.

Obrażenia 36-latka po upadku z wysokości kilku metrów okazały się śmiertelne. Jego ciało przetransportowano do Starego Smokowca, a następnie przekazano policji i lekarzowi.

W rejonie wypadku znajdował się także 40-letni Polak. Nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny. Ratownicy ewakuowali go z gór i przetransportowali śmigłowcem na lądowisko w Starym Smokowcu.