Śmiertelne spotkanie z osą morską. Nie żyje 13-letni chłopiec

RMF24

Tajskie służby ostrzegają turystów przed kąpielami na części wybrzeża Zatoki Tajlandzkiej po śmierci 13-letniego chłopca. Dziecko zostało poparzone przez kostkomeduzę, znaną również jako osa morska - jedno z najgroźniejszych jadowitych zwierząt wodnych.

Trzynastoletni chłopiec zmarł w wyniku poparzenia przez śmiertelnie jadowitą kostkomeduzę, zwaną też osą morską, podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej (zdjęcie ilustracyjne); fot. szepjanos66

Trzynastoletni chłopiec zmarł w wyniku poparzenia przez śmiertelnie jadowitą kostkomeduzę, zwaną też osą morską, podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej (zdjęcie ilustracyjne); fot. szepjanos66 / Shutterstock

Do tragedii doszło w sobotę 1 sierpnia na plaży Ban Fai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat, około 800 kilometrów na południe od Bangkoku. Informację przekazał tajski Departament Zasobów Morskich i Przybrzeżnych, cytowany we wtorek przez niemiecką agencję dpa.

Według lokalnych mediów, podczas tego samego zdarzenia poparzone zostały także dwoje innych dzieci oraz osoba dorosła. W ich przypadku udało się udzielić skutecznej pomocy.

Wzmożone patrole i ostrzeżenia dla plażowiczów

Po śmierci chłopca tajskie władze zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Na fragmentach wybrzeża, gdzie zauważono kostkomeduzy, mają być prowadzone częstsze patrole. Służby apelują do mieszkańców i turystów o stosowanie się do ostrzeżeń i niewchodzenie do wody w miejscach objętych zagrożeniem.

To nie pierwszy śmiertelny przypadek związany z tymi meduzami w Tajlandii. W ostatnich latach ich ofiarami byli między innymi turyści z Niemiec, Francji i Izraela. Do tragedii dochodziło zwłaszcza w rejonie popularnych wysp Koh Samui i Koh Phangan.

Jad może zatrzymać serce

Kostkomeduzy występują przede wszystkim w ciepłych wodach północnej Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Ich czułki zawierają silny jad, który w skrajnych przypadkach może w ciągu kilku minut doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

Służby przypominają, że po poparzeniu nie wolno pocierać skóry. Ranę należy jak najszybciej polewać octem - przez co najmniej 30 sekund. Nie powinno się używać słodkiej wody ani alkoholu, ponieważ mogą pogorszyć skutki kontaktu z jadem.