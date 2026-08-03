Śmiertelne ognisko legionellozy w Europie. Wykryto 26 zakażeń

RMF24

Jedna osoba nie żyje, a dziewięć trafiło do szpitala po wykryciu ogniska legionellozy w Bazylei. Szwajcarskie służby sanitarne potwierdziły łącznie 26 przypadków choroby. Są pewne podejrzenia w sprawie dokładnego źródła zakażeń.

O sytuacji poinformował w poniedziałek wydział zdrowia kantonu Bazylea-Miasto. Większość z 26 zakażeń potwierdzono w jednej dzielnicy Bazylei, jednak pojedyncze przypadki odnotowano również w innych częściach miasta.

Wśród hospitalizowanych pacjentów jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Służby przypuszczają, że źródłem bakterii mogły być wieże chłodnicze umieszczone na dachach jednego lub kilku budynków biurowych. W ostatnich dniach przebadano dziesięć takich instalacji w rejonie ogniska zakażeń. W ośmiu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii Legionella.

Jak dochodzi do zakażenia?

Legionelloza, nazywana także chorobą legionistów, jest ciężką zakaźną chorobą układu oddechowego. Wywołują ją bakterie rozwijające się w wodzie, zwłaszcza w temperaturze od 20 do 50 stopni Celsjusza.

Do zakażenia dochodzi zwykle przez wdychanie aerozolu wodnego ze skażonej instalacji - na przykład podczas korzystania z urządzeń rozpylających wodę. Szczególnie zagrożone są osoby przewlekle chore oraz pacjenci z obniżoną odpornością.

Władze Bazylei zaapelowały do mieszkańców, by nie lekceważyli objawów mogących wskazywać na zapalenie płuc i w razie ich wystąpienia skontaktowali się z lekarzem.