Śmierć Polaka w Tatrach. Nie pomogła natychmiastowa reanimacja

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Polski turysta zmarł w rejonie Chaty pod Rysami w słowackich Tatrach. Do tragedii doszło w środę wczesnym popołudniem. 59-letni mężczyzna poczuł ból w klatce piersiowej i po chwili stracił przytomność.

Jak podaje słowacka Horska Zachranna Sluzba, 59-latek, upadając, ranił się w głowę.

Świadkowie natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną.

Po chwili przybiegł też pracownik schroniska z defibrylatorem, a następnie na miejscu lądował śmigłowiec z lekarzem i ratownikiem.

Mimo ich wysiłków, turysty nie udało się uratować.

Ciało Polaka przetransportowano do Starego Smokowca, gdzie przejęli je funkcjonariusze policji i lekarz.

Ratownicy złożyli wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

To już kolejna tragiczna śmierć w tej okolicy.

Tragedia na szlaku na Rysy. Nie żyje obcokrajowiec Na szlaku na Rysy zmarł zagraniczny turysta. Doszło u niego nagłego zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji prowadzonej przez świadków i ratowników życia mężczyźnie nie udało się uratować.

We wtorek na szlaku na Rysy, po polskiej stronie, zmarł zagraniczny turysta. Doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia.

Tatrzański Park Narodowy apeluje o dostosowanie tras do aktualnych warunków, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry. W wyższych partiach Tatr, szczególnie na eksponowanych odcinkach, nawet przy pozornie dobrych warunkach łatwo o poślizgnięcie i upadek.