Śmierć Hayden Panettiere. Koroner podał oficjalną przyczynę

RMF24

Biuro koronera hrabstwa Greenville w Karolinie Południowej opublikowało raport z badań toksykologicznych po śmierci Hayden Panettiere. 36-letnia aktorka zmarła 16 sierpnia. Z raportu wynika, że przyczyną śmierci był toksyczny koktajl substancji. Kluczową i śmiertelną rolę odegrał w nim fentanyl.

Hayden Panettiere została znaleziona nieprzytomna 16 sierpnia w domu w Greenville w Karolinie Południowej. Mimo natychmiastowej reakcji jej partnera Briana Hickersona i szybkiej interwencji ratowników medycznych 36-letniej aktorki nie udało się uratować.

Oficjalny raport biura koronera hrabstwa Greenville wykluczył udział osób trzecich. Z ustaleń wynika, że przyczyną śmierci Hayden Panettiere były „toksyczne skutki działania fentanylu, 4-ANPP, alprazolamu, metokarbamolu i kwetiapiny”.

Hayden Panettiere zmarła po zażyciu jednej tabletki? Nieoficjalna przyczyna śmierci Hayden Panettiere zmarła po zażyciu zaledwie jednej tabletki oksykodonu zmieszanej z fentanylem – wynika z najnowszych ustaleń serwisu TMZ. Amerykańskie służby namierzają człowieka, który miał dostarczyć aktorce narkotyk.

Pierwsze występy przed kamerą już w dzieciństwie

Hayden Panettiere poszła w ślady matki Lesley R. Vogel, aktorki oper mydlanych, i już od najmłodszych lat występowała przed kamerą. Debiutowała w operze mydlanej ABC „Tylko jedno życie”.

W 1999 została nominowana do nagrody Grammy za użyczenie głosu Dot w filmie animowanym „Dawno temu w trawie”. Wystąpiła także w serialach „Ally McBeal”, „Herosi” czy „Nashville”, który przyniósł jej dwie nominacje do Złotego Globu za rolę Juliette Barnes. Na dużym ekranie pojawiła się m.in. w dwóch częściach filmu „Krzyk”.

W maju Panettiere opublikowała swoją pierwszą książkę „This Is Me: A Reckoning”, w której szczegółowo opisała swoje zmagania z alkoholizmem, depresją, macierzyństwem i sławą. Przez wiele lat była związana z ukraińskim bokserem Wołodymyrem Kliczką. Ma z nim 11-letnią córkę.