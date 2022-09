Komunikat Pałacu Buckingham o tym, że lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia brytyjskiej królowej Elżbiety II, sprawił, iż jej najbliżsi w pośpiechu wyruszyli do Szkocji. Jednak tylko książę Karol i jego siostra, księżniczka Anna zdążyli pożegnać się z umierającą matką.

Książę Karol z matką królową Elżbietą II na zdjęciu z listopada 1989 roku / JOHN STILLWELL / POOL UK AND IRELAND OUT SHUTTERSTOCK OUT / PAP/EPA

W czwartek brytyjska rodzina królewska dostała od lekarzy dramatyczną informację, że królowej Elżbiecie II zostało tylko kilka godzin życia.

Oficjalny komunikat Pałacu Buckingham informował, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy w związku z tym, że są oni zaniepokojeni stanem jej zdrowia.

Na wieść o tym najbliżsi członkowie rodziny królewskiej udali się do zamku Balmoral w Szkocji, gdzie przebywała królowa.

Jak podaje "Daily Mail", syn umierającej królowej, książę Karol w towarzystwie żony Camilli wsiadł na pokład należącego do dworu śmigłowca w kolorze czerwonego wina.

Jego siostra, księżniczka Anna była w tym czasie w Balmoral.

Brytyjski dziennik podaje, że Karol i Anna był jedynymi członkami rodziny, którzy zdążyli pożegnać się z Elżbietą II przed jej odejściem i byli przy jej boku, gdy wydała ostatnie tchnienie.

W tym czasie książęta William, Andrzej i Edward byli jeszcze w trasie. Wylądowali na lotnisku w Aberdeen i pojechali samochodem na zamek. Brytyjska prasa publikuje zdjęcie. Widać ich na nim, jak jadąc razem w Range Roverze, prowadzonym przez Williama z dużą prędkością, przejeżdżają przez bramę zamku - blisko godzinę po tym, jak informacja o śmierci królowej obiegła świat.

Książę Harry wciąż był w powietrzu, na pokładzie swojego prywatnego samolotu, który wylądował w Aberdeen ok. 21:00 polskiego czasu.

Oficjalny komunikat o śmierci Elżbiety II został wydany przez Pałac Buckingham o 19:32 polskiego czasu.

Okres między śmiercią Elżbiety II a jej oficjalnym pogrzebem nazywany jest "Operacją London Bridge".

Trumna z ciałem zmarłej królowej najprawdopodobniej dwa najbliższe dni będzie w Balmoral. Przybędzie do Londynu z Edynburga za cztery dni, a po jej krótkiej obecność w Pałacu Buckingham zostanie przewieziona na przyczepie armatniej do Westminster Hall, gdzie wystawiona zostanie na widok publiczny przez 5 dni. Ten czas będzie okazją dla Brytyjczyków do pożegnania się z królową.

Godzinna msza żałobna odbędzie się w Opactwie Westminsterskim prawdopodobnie w niedzielę 18 września. Następnie w ceremonialnym kondukcie zostanie przewieziona do Hyde Parku, skąd już w karawanie pojedzie do zamku w Windsorze.