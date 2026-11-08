Śmierć 37-letniego Polaka w słowackich Tatrach. Prawdopodobnie spadł z Jastrzębiej Turni

Na ciało 37-latka natrafili przed południem przypadkowi wspinacze. Do Doliny Czerwonej natychmiast zostali skierowani ratownicy z ośrodka w Wysokich Tatrach oraz załoga śmigłowca ratunkowego. Słowackie służby prowadziły w tym rejonie również poszukiwania innego zaginionego – słowackiego turysty.
Jak przekazali słowaccy ratownicy, ze wstępnych ustaleń wynika, że Polak spadł z dużej wysokości i doznał bardzo poważnych obrażeń, które okazały się śmiertelne. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do miejscowości Zdziar.
Apel o ostrożność i rozwagę w górach
Ratownicy górscy ponownie apelują o szczególną ostrożność podczas wypraw w wysokie góry. Nawet doświadczeni wspinacze, którym wydaje się, że znają teren, mogą ulec nieprzewidzianym okolicznościom.
Warunki w Tatrach Wysokich potrafią być wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza jesienią, kiedy pogoda bywa kapryśna, a szlaki mogą być śliskie.
Dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku prowadzą słowackie służby.