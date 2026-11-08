Śmierć 37-letniego Polaka w słowackich Tatrach. Prawdopodobnie spadł z Jastrzębiej Turni

RMF24

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Ciało 37-letniego Polaka odnaleziono w Dolinie Czerwonej, po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Mężczyzna najprawdopodobniej spadł z Jastrzębiej Turni, z wysokości ponad 100 metrów.

Na ciało 37-latka natrafili przed południem przypadkowi wspinacze. Do Doliny Czerwonej natychmiast zostali skierowani ratownicy z ośrodka w Wysokich Tatrach oraz załoga śmigłowca ratunkowego. Słowackie służby prowadziły w tym rejonie również poszukiwania innego zaginionego – słowackiego turysty.

Jak przekazali słowaccy ratownicy, ze wstępnych ustaleń wynika, że Polak spadł z dużej wysokości i doznał bardzo poważnych obrażeń, które okazały się śmiertelne. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do miejscowości Zdziar.

Apel o ostrożność i rozwagę w górach

Ratownicy górscy ponownie apelują o szczególną ostrożność podczas wypraw w wysokie góry. Nawet doświadczeni wspinacze, którym wydaje się, że znają teren, mogą ulec nieprzewidzianym okolicznościom.

Warunki w Tatrach Wysokich potrafią być wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza jesienią, kiedy pogoda bywa kapryśna, a szlaki mogą być śliskie.

Dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku prowadzą słowackie służby.