Słynna kolejka górska zamknięta na stałe. W tle pozwy i ciężkie urazy pasażerów

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Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kolejek górskich w Stanach Zjednoczonych została na stałe wyłączona z użytku. Władze parku rozrywki Six Flags Magic Mountain w Kalifornii poinformowały o zamknięciu rollercoastera X2, z którym wiążą się pozwy dotyczące poważnych urazów mózgów pasażerów.

Kolejka górska X2 na zdjęciu z 29 sierpnia 2026 roku (fot. Robert V Schwemmer)

Kolejka górska X2 na zdjęciu z 29 sierpnia 2026 roku (fot. Robert V Schwemmer) / Shutterstock

Kolejka górska X2 nie działała od 12 lipca. Teraz prezes parku rozrywki Six Flags Magic Mountain Brian Oerding ogłosił, że atrakcja nie zostanie już ponownie otwarta. „Po niemal 20 latach podjęliśmy decyzję o definitywnym zamnięciu X2” - przekazał w oświadczeniu.

Jak zaznaczył, kolejka wielokrotnie przechodziła testy bezpieczeństwa. Decyzję o jej zamknięciu podjęto jednak z powodu spadku zaufania gości.

„Bezpieczeństwo atrakcji jest fundamentem naszej działalności. Gdy widzimy, że zaufanie gości zostało naruszone, traktujemy to bardzo poważnie” - podkreślił, cytowany przez ABC News.

Trzy pozwy i relacje o operacjach mózgu

Przeciwko parkowi rozrywki złożono co najmniej trzy pozwy. Ich autorzy twierdzą, że po przejeździe X2 doznali ciężkich obrażeń mózgu.

Jedną z takich osób jest Pamela Guillen, która odwiedziła park w lipcu z rodziną - podczas urodzin swojej 16-letniej córki. Jak relacjonowała, po opuszczeniu wagonika była zdezorientowana. Kolejnym wspomnieniem był dla niej pobyt w szpitalu, dwa tygodnie później.

Kobieta przeszła pilną operację mózgu, była także w śpiączce i przez niemal miesiąc przebywała w szpitalu - wynika z jej relacji przytoczonej przez ABC News.

Wśród powodów jest również Michael Wick. Jego pełnomocnik przekazał, że mężczyzna przeszedł dwie operacje mózgu i z powodu niepełnosprawności nie może obecnie wykonywać zawodu prawnika.

Prawnicy wskazują na problemy konstrukcyjne

Z pozwów wynika, że problemy z konstrukcją kolejki górskiej miały istnieć od chwili jej uruchomienia w 2002 roku. Początkowo atrakcja nosiła nazwę X.

Prawnicy reprezentujący poszkodowanych podkreślają, że przejazd kolejką górską wiąże się z ryzykiem, ale - ich zdaniem - pasażerowie nie powinni być narażeni na śmierć ani poważne obrażenia mózgu.

Six Flags Magic Mountain wcześniej zawarł ugodę w sprawie pozwu dotyczącego śmierci Christophera Hawleya. Rodzina mężczyzny twierdziła, że zmarł on po przejeździe X2 w 2022 roku.