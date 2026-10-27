Słownik Dictionary wybrał słowo roku 2026. Co wygrało?

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Internetowy słownik Dictionary ogłosił „maxxing” słowem roku 2026. Termin ten, wywodzący się z internetowego slangu, oznacza maksymalizację i optymalizację różnych sfer życia. „Maxxing” wyprzedził takie popularne hasła jak „affordabili” (przystępność cenowa), „data center” (centrum danych) czy „odyssey” (odyseja), stając się symbolem współczesnych trendów i aspiracji.

Zespół Dictionary przy wyborze słowa roku analizuje trendy w wyszukiwarkach oraz na platformach społecznościowych. Celem jest wyłonienie terminu, który nie tylko wszedł do powszechnego użycia, ale także „opowiada najbardziej fascynującą historię mijającego roku” i najlepiej oddaje dominujące style życia. W tym roku bezkonkurencyjny okazał się „maxxing”.

Maxxing w praktyce

„W tym roku maxxing wyróżniał się, ponieważ łączy się z wieloma różnymi aspektami życia. W kuchni ludzie uskuteczniają proteinmaxxing, dodając białko do śniadania. W pracy stawiają na tokenmaxxing, optymalizując wykorzystanie sztucznej inteligencji, a w piątkowy wieczór zależy im na jak największym komforcie – cozymaxxing” – podkreślił w komunikacie Steve Johnson, dyrektor ds. leksykografii w Dictionary Media Group.

Choć „maxxing” zdobywa popularność i inspiruje do działania, nie brakuje głosów ostrzegających przed jego ciemną stroną. Jennifer Donnelly, badaczka z Uniwersytetu Medycznego i Nauk o Zdrowiu RCSI, zwraca uwagę, że obsesja na punkcie optymalizacji może prowadzić do zwiększonego stresu i presji.

W swoim artykule opublikowanym w serwisie The Conversation podkreśla, że każdy proces doskonalenia ma swój punkt końcowy. Jej zdaniem maksymalizacja może napędzać „ciągłą samoobserwację, samokrytycyzm i dążenie do wyidealizowanego ja”.