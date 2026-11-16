Słowacy odznaczeni za odwagę w czasie zamachu w Krakowie. Nieśli pomoc rannym

RMF24

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Prezydent Słowacji Peter Pellegrini odznaczył w poniedziałek dwoje młodych obywateli swojego kraju, którzy podczas zamachu na krakowskim Rynku Głównym ruszyli na pomoc postrzelonej kobiecie. Linda Trnkova i Mario Maczina otrzymali Medale Wdzięczności podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie.

Pellegrini podkreślił, że oboje wykazali się odwagą, decydując się ratować ciężko ranną kobietę, mimo że sprawca wciąż stanowił zagrożenie dla osób znajdujących się na miejscu.

Chociaż byliście świadkami strasznego wydarzenia, które z pewnością przeraziło wszystkich obecnych na Rynku, a także w kawiarniach i restauracjach, nie pozostaliście w ukryciu – powiedział prezydent.

Nie zawahali się ruszyć na pomoc

Słowacy przyjechali do Krakowa 7 listopada na jednodniową wycieczkę autokarową. Gdy na Rynku Głównym rozległy się strzały, schronili się w jednej z restauracji. Wkrótce jednak opuścili lokal, by pomóc postrzelonej kobiecie. Prowadzili resuscytację i opatrywali jej krwawiące rany.

Linda Trnkova kształci się w kierunku ratownictwa medycznego, natomiast jej partner Mario Maczina jest zawodowym żołnierzem w stopniu szeregowego i służy w Gwardii Prezydenckiej. Zdaniem Pellegriniego ich postawa była wyrazem wartości, którymi powinni kierować się przedstawiciele obu tych profesji.

Chciałem poprzez wręczenie tych medali pokazać wszystkim ludziom na Słowacji, jak wspaniałych młodych ludzi mamy. Ludzi gotowych narazić własne życie, aby pomagać innym walczącym o życie – zaznaczył szef państwa.

Podziękowania również od polskiego prezydenta

Podczas uroczystości Pellegrini przekazał także wyrazy uznania od prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Jak wyjaśnił, kilka dni wcześniej rozmawiał z nim w Poznaniu. Polski przywódca poprosił go o przekazanie Słowakom podziękowań w imieniu własnym oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie

7 listopada w wyniku strzelaniny w centrum Krakowa zginęło sześć osób, 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi.

Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował w poniedziałek, że jeśli rodzina nie zgłosi się po odbiór ciała Michała O. po zakończeniu czynności prokuratorskich, zostanie ono przekazane na cele naukowe i medyczne.

Konieczna jest jednak zgoda uczelni medycznej. Miasto planuje skierować wniosek do Collegium Medicum, które zdecyduje, czy skorzysta z tej możliwości.